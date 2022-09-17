Доллар на черном рынке уверенно ползет вверх: эксперт назвал неожиданную причину подорожания валюты

Черный рынок в последнее время демонстрирует нестабильность, однако с окончанием зимы все может измениться

Валюта в украинских обменниках продолжает дорожать. По мнению эксперта, такое развитие событий обусловлено физической нехваткой наличных долларов для продажи населению из-за приближающегося отопительного сезона.

Как сообщил экономический эксперт Олег Пензин, удорожание американской наличной валюты в Украине в большинстве своем вызвано дефицитом из-за увеличения спроса. Однако это не единственная причина. По словам аналитика, с приближением зимы все большая часть украинцев начала покупать отопительные и отопительные приборы на случай проблем с теплом и светом. В результате бизнес начал увеличивать импорт, на что потребовался доллар. Именно повышенный спрос и толкает курс снова ползти к отметке в 42 гривны, а то и больше.

Если рассмотреть ситуацию, которая в последние дни наблюдается на валютном рынке Украины, то американский доллар с приближением холодов действительно дорожает. Так, по данным финансового портала "Минфин", в первую выходную неделю в обменниках доллар США подорожал до 41,84 гривен при покупке. Хотя еще вчера цена составляла 41,70 гривен

Продажа заокеанской валюты в течение сегодняшних суток обойдется в 41,97 гривен, что на 12 копеек больше, чем в пятницу.

Европейская валюта на черном рынке в субботу обойдется при покупке в 40,82 гривны, в то же время продажи сегодня будут стоить 41,10 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с долларом в 2023 году и вырастет ли его цена до отметки в 50 гривен.