Курс долара зростає — НБУ вживає заходів до порятунку гривні

НБУ змушений реагувати на зростання курсу американської валюти

Черговий день поспіль в Україні зростає курс долара, якщо раніше він перебував у коридорі 41,7-41,85 грн., то тепер американська валюта зросла до 41,97 грн.

Експерти пояснюють це по-різному, наприклад, член Дискусійного економічного клубу Олег Пендзін вважає, що виною тому емісія гривні, яка на 70% надходить на валютний ринок, конвертується в долар і виводиться за кордон.

Справді, як повідомляє голова Ради НБУ Богдан Данилишин, зростання обсягів купівлі іноземної валюти клієнтами банків, на тлі незначного зменшення її пропозиції, спричинило дисбаланс попиту та пропозиції долара.

"Це, у свою чергу, зумовило відновлення активних інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти, чистий обсяг яких збільшився минулого тижня до 475 млн. доларів США", — повідомив експерт на своїй сторінці в соцмережах.

Також на понеділок, 19 вересня, НБУ призначив черговий аукціон, на якому буде продано ще 100 мільйонів доларів і стільки ж євро, щоб наростити ліквідність банків для їх валютних операцій із населенням.

Тим часом восени курсу долара прогнозують як зростання до 50 гривень, так і падіння до 36 гривень.