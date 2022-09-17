Долар по 50 гривень? Експерт пояснив, що відбудеться в наступному році (відео)

Інфляція сильно вдарить по населенню

Курс долара в Україні в 2023 році може перевалити за 50 гривень, враховуючи ситуацію, що склалася в країні.

Про це у коментарі Obozrevatel розповів професор Національної академії державного управління при президентові України Геннадій Рябцев. Експерт зазначив, що українці відчують вплив високої інфляції, що позначиться на цінниках у магазинах, при цьому якщо валюта залишиться в межах 50 грн за 1$, це стане "компліментом для національної валюти".

На питання, чи реально втримати курс долара в межах 50 грн, Рябцев заявив: "Я думаю, це навіть комплімент українській валюті. Девальвація та інфляція будуть відчутно більшими, ніж у мирний час. Головне, щоб інфляція не дуже торкалася товарів першої необхідності. Вже дорожчають продукти, паливо. Це пов’язано з розривом логістичних ланцюжків та часткового блокування зовнішньої торгівлі”.

Рябцев, коментуючи держбюджет-2023, зазначив, що Україні й далі знадобиться фінансова міжнародна допомога.

Нагадаємо, валюта в українських обмінниках продовжує дорожчати. НБУ змушений реагувати на зростання курсу американської валюти. На понеділок, 19 вересня, Нацбанк призначив черговий аукціон, на якому буде продано ще 100 мільйонів доларів і стільки ж євро, щоб наростити ліквідність банків для їх валютних операцій із населенням.