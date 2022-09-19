Доллар по 50 или 60 гривен: эксперты объясняют условия скачка курса

Курс евро подешевел, но прогнозы по иностранным валютам неутешительны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину почти все экономические эксперты коллективно сообщают о том, что иностранные валюты будут только расти. И хотя Национальный банк Украины принимает меры по спасению курса, прогнозы до сих пор остаются неутешительными. Эксперты уверены, что тот курс, который сегодня установил Нацбанк, давно не соответствует действительности. Банки уже давно продают американские доллары по 40 гривен под депозиты.

Аналитик финансовых рынков Иван Угляница считает, что в будущем 1 доллар будет стоить 50-60 гривен, что в среднем в 2 раза выше, чем было до войны. Что касается гривны, то у аналитиков есть разные мнения — некоторые прогнозируют укрепление национальной валюты, а некоторые — наоборот. В общем, более целесообразно фиксированный курс доллара сейчас сделать плавающим, так считают банкиры.

Однако отмечается, что до конца года вряд ли доллар перейдет отметку в 42 гривны. Хотя есть и более неутешительные прогнозы.

"Во-первых, страны Запада не увеличили количество финансовой помощи и вряд ли его будут увеличивать в будущем. Курс 50 гривен может стать реальным уже в декабре 2022 года. Если негативные тенденции будут сохранены, то в начале 2023 года 1 доллар будет стоить 60 гривен", – считают эксперты.

Эксперт добавил, что это не реальный прогноз, а самый плохой, что может быть. Украинцы должны просчитывать все риски, которые сегодня могут быть, готовиться тоже нужно ко всему.

После выходных официальный курс евро в Украине подешевел. Согласно данным Нацбанка стоимость валюты составляет 36,46 гривен за евро.

Официальный курс доллара остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 гривен за доллар.

В обменниках евро можно купить в среднем за 40,90 гривен, продают – за 41,20 гривну. Доллар в обменниках в среднем покупают за 41,95 гривну, а продают за 42,15 гривны.

Курс валют в Украине 19 сентября

Курс доллара в банках Украины 19 сентября

Курс евро в банках Украины 19 сентября

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперт Даниил Монин объяснил, почему гривна обесценивается, как на нее влияет дисбаланс импорта и экспорта.