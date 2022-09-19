Долар по 50 чи 60 гривень: експерти пояснюють умови стрибка курсу

Курс євро подешевшав, але прогнози щодо іноземних валют є невтішними

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну майже всі економічні експерти колективно повідомляють проо те, що іноземні валюти будуть тільки зростати. І хоча Національний банк України вживає заходів для порятунку курсу, прогнози досі залишаються невтішними. Експерти впевнені, що той курс, який сьогодні встановив Нацбанк давно не відповідає дійсності. Банки вже давно продають американські долари по 40 гривень під депозити.

Аналітик фінансових ринків Іван Угляниця вважає, що в майбутньому 1 долар буде коштувати 50-60 гривень, що в середньому в 2 рази вище, ніж було до війни. Щодо гривні, то аналітики мають різні думки — дехто прогнозує укріплення національної валюти, а дехто — навпаки. Загалом, доцільніше фіксований курс долара зараз зробити плаваючим, так вважають банкіри.

Проте, зазначається, що до кінця року навряд чи долар перейде відмітку в 42 гривні. Хоча є і більш невтішні прогнози.

"По-перше, країни Заходу не збільшили кількість фінансової допомоги та навряд його будуть збільшувати у майбутньому. Курс 50 гривень може стати реальним вже у грудні 2022 року. Якщо негативні тенденції будуть збережені, то на початку 2023 року 1 долар коштуватиме 60 гривень", — вважають експерти.

Експерт додав, що це не реальний прогноз, а найгірший, що може бути. Українці мають прораховувати усі ризики, що сьогодні можуть бути, готуватися також треба до всього.

Після вихідних офіційний курс євро в Україні здешевшав. Згідно з даними Нацбанку, вартість валюти становить 36,46 грн за євро.

Офіційний курс долара залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за долар.

В обмінниках євро можна купити в середньому за 40,90 грн, продають – за 41,20 грн. Долар в обмінниках у середньому купують за 41,95 грн, а продають за 42,15 грн.

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