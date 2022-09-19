Долар не зросте? У Нацбанку пояснили, за яких умов курс не зміниться

У Нацбанку вважають, що курс долара до гривні не зміниться

Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну курс національної та іноземних валют став надзвичайно нестабільним, адже на нього впливають безліч факторів. Більшість експертів схиляються до думки, що долар значно зросте найближчим часом, але все ж таки так вважають не всі.

Перший заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман розповів на брифінгу в Media Center Ukraine, що насправді може бути з курсом долара відносно гривні.

"Якщо послухати думку експертів, які добре розбираються в макроекономічних аспектах, можна почути, що найближчим часом курс буде без змін. Я також дотримуюся цієї думки", — підкреслює він.

Заступник голови Ради НБУ зазнавчив, що негативно впливати на курс національної валюти може затягування в часі війни, невчасна міжнародна допомога, низькі ставки дохідності по облігаціях внутрішньої державної позики.

"Ризики на валютному ринку контрольовані. Курс залишатиметься без змін. А враховуючи досвід НБУ, ситуація буде контрольована", — заспокоїв українців Фурман.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин розповів, що НБУ вживає низку заходів, аби зберегти національну валюту.