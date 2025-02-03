Зіграв із Зеленським "весілля" у Лас-Вегасі: що говорить про війну актор Олексій Чадов і де він зараз

Чадов висловився, чи підтримує зараз зв’язок із Зеленським

Багато російських акторів були колегами Володимира Зеленського по знімальному майданчику. Серед них Поліна Максимова, яка була йому "ідеальною дружиною", а також Олексій Чадов, який зіграв його близького друга у трьох частинах фільму "Кохання у великому місті".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз російський актор Олексій Чадов та як змінився. Ми дізналися, яка у нього позиція щодо війни й що він говорив про Володимира Зеленського.

Що відомо про актора Олексія Чадова

Російський актор Олексій Чадов народився 2 вересня 1981 року у місті Солнцеве Московської області. Зі шкільних років Олексій захопився театром, а його дебютною роллю на сцені став заєць у виставі "Червона шапочка".

Після закінчення школи в Москві Чадов вирішив пов’язати своє життя з театральним мистецтвом і став студентом Щепкінського училища. Кінокар’єру він розпочав ще під час навчання, першим фільмом, де знявся Олексій, стала "Війна" (2002 року) і за роль сержанта навіть отримав приз Міжнародного кінофестивалю у Монреалі у номінації "Кращий актор".

Олексій Чадов у молодості

Його фільмографія налічує близько 50 фільмів, серед яких: "Нічна варта", "9 рота", "Денна варта", "Спека", "Іронія кохання". Також Олексій Чадов зіграв одну з головних ролей у трьох частинах романтичної комедії "Кохання у великому місті", де компанію йому склав Володимир Зеленський.

Олексій Чадов у фільмі "Спека"

У фільмі вони зіграли близьких друзів, які потрапляють у кумедні ситуації. Згідно з сюжетом у кінострічці "Кохання у великому місті-3" герої Олексія Чадова та Володимира Зеленського навіть одружилися у Лас-Вегасі.

Олексій Чадов та Володимир Зеленський у комедії "Кохання у великому місті"

За цей провокаційний епізод Володимиру Зеленському довелося віджартовуватися на презентації фільму: "Так, пацани з Кривого Рогу не зрозуміють, але так ми йдемо в Європу! А що, я свою місію на Землі виконав, двох дітей народив і тепер можу відпочивати з Чадовим скільки хочу", — жартував Зеленський.

У Олексія Чадова та Володимира Зеленського були дружні стосунки

Де зараз Олексій Чадов і що говорить про війну

Актор Олексій Чадов позитивно відгукувався про роботу з Володимиром Зеленським на одному майданчику. Він називав його талановитим комедійним актором і зазначав, що при роботі над фільмами у них був хороший колектив, і вони з Зеленським були дуже дружніми.

Чадов позитивно відгукувався про Зеленського як актора

Але у 2014 році, коли розпочалася АТО на Донбасі, актори перестали спілкуватися. У мережі за участю Олексія з’явилося відео, в якому популярні особи висловили підтримку Україні та волонтерам. Серед них був і Чадов, який заявив, що його слова, сказані про волонтерів, приписали до цього контексту й уряд України нібито пішов на некоректні дії.

Як зараз виглядає Олексій Чадов

Олексій Чадов зазначив, що переживає і за росіян, і за українців, але за свою країну більше, оскільки вона "потрапила до складної ситуації через зраду найближчого сусіда".

"Я не спілкуюся з Володимиром Зеленським, Віталієм Кличком та співачкою Русланою, які взяли участь у цьому ролику. Поки люди не дізнаються правду, не зроблять висновків і не дійдуть до суті, розмовляти безглуздо ", — заявив Чадов.

Щобільше, актор став відвідувати окупований Крим, за що потрапив у базу "Миротворець". Своє потрапляння до "чорного списку" він емоційно прокоментував, наголосивши, що його прадід був українцем і в ньому є якийсь відсоток української крові.

Олексій Чадов потрапив до "Миротворця"

"Навіщо забороняти в’їзд людині, яка пацифіст. Я за мир, повагу та діалог. Для мене це було дивне рішення. Мені не хочеться їздити туди, де мене не люблять ", — заявив Олексій.

Що стосується повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то 25 лютого 2022 року відомий актор зробив публікацію, в якій закликав сторони домовитися та укласти мир. Публічних заяв про так звану "СВО" він не робив.

Олексій Чадов закликав Україну та Росію домовитися

Чадов лише висловився з приводу артистів, які виїхали з Росії. За його словами, люди поїхали абстрагуватися, і у них є на це право.

Сам Чадов заявив, що не думав про переїзд до іншої країни, разом із сім’єю він живе і працює в Росії. Олексій продовжує творчу кар’єру, зокрема пише сценарії та пробує себе у ролі режисера. У 2024 році за його участю вийшов фільм "Водій-олігарха".

Олексій Чадов продовжує жити та заробляти в Росії

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну актриса Світлана Ходченкова. Вона тричі була "дівчиною" Володимира Зеленського.