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Зіграв із Зеленським "весілля" у Лас-Вегасі: що говорить про війну актор Олексій Чадов і де він зараз

Автор
Катерина Любимова
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Яка у актора Олексія Чадова позиція щодо війни
Яка у актора Олексія Чадова позиція щодо війни. Фото Колаж "Телеграфа"

Чадов висловився, чи підтримує зараз зв’язок із Зеленським

Багато російських акторів були колегами Володимира Зеленського по знімальному майданчику. Серед них Поліна Максимова, яка була йому "ідеальною дружиною", а також Олексій Чадов, який зіграв його близького друга у трьох частинах фільму "Кохання у великому місті".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз російський актор Олексій Чадов та як змінився. Ми дізналися, яка у нього позиція щодо війни й що він говорив про Володимира Зеленського.

Що відомо про актора Олексія Чадова

Російський актор Олексій Чадов народився 2 вересня 1981 року у місті Солнцеве Московської області. Зі шкільних років Олексій захопився театром, а його дебютною роллю на сцені став заєць у виставі "Червона шапочка".

Після закінчення школи в Москві Чадов вирішив пов’язати своє життя з театральним мистецтвом і став студентом Щепкінського училища. Кінокар’єру він розпочав ще під час навчання, першим фільмом, де знявся Олексій, стала "Війна" (2002 року) і за роль сержанта навіть отримав приз Міжнародного кінофестивалю у Монреалі у номінації "Кращий актор".

Олексій Чадов у молодості
Олексій Чадов у молодості

Його фільмографія налічує близько 50 фільмів, серед яких: "Нічна варта", "9 рота", "Денна варта", "Спека", "Іронія кохання". Також Олексій Чадов зіграв одну з головних ролей у трьох частинах романтичної комедії "Кохання у великому місті", де компанію йому склав Володимир Зеленський.

Олексій Чадов
Олексій Чадов у фільмі "Спека"

У фільмі вони зіграли близьких друзів, які потрапляють у кумедні ситуації. Згідно з сюжетом у кінострічці "Кохання у великому місті-3" герої Олексія Чадова та Володимира Зеленського навіть одружилися у Лас-Вегасі.

Олексій Чадов
Олексій Чадов та Володимир Зеленський у комедії "Кохання у великому місті"

За цей провокаційний епізод Володимиру Зеленському довелося віджартовуватися на презентації фільму: "Так, пацани з Кривого Рогу не зрозуміють, але так ми йдемо в Європу! А що, я свою місію на Землі виконав, двох дітей народив і тепер можу відпочивати з Чадовим скільки хочу", — жартував Зеленський.

Олексій Чадов
У Олексія Чадова та Володимира Зеленського були дружні стосунки

Де зараз Олексій Чадов і що говорить про війну

Актор Олексій Чадов позитивно відгукувався про роботу з Володимиром Зеленським на одному майданчику. Він називав його талановитим комедійним актором і зазначав, що при роботі над фільмами у них був хороший колектив, і вони з Зеленським були дуже дружніми.

Олексій Чадов
Чадов позитивно відгукувався про Зеленського як актора

Але у 2014 році, коли розпочалася АТО на Донбасі, актори перестали спілкуватися. У мережі за участю Олексія з’явилося відео, в якому популярні особи висловили підтримку Україні та волонтерам. Серед них був і Чадов, який заявив, що його слова, сказані про волонтерів, приписали до цього контексту й уряд України нібито пішов на некоректні дії.

Олексій Чадов
Як зараз виглядає Олексій Чадов

Олексій Чадов зазначив, що переживає і за росіян, і за українців, але за свою країну більше, оскільки вона "потрапила до складної ситуації через зраду найближчого сусіда".

"Я не спілкуюся з Володимиром Зеленським, Віталієм Кличком та співачкою Русланою, які взяли участь у цьому ролику. Поки люди не дізнаються правду, не зроблять висновків і не дійдуть до суті, розмовляти безглуздо ", — заявив Чадов.

Щобільше, актор став відвідувати окупований Крим, за що потрапив у базу "Миротворець". Своє потрапляння до "чорного списку" він емоційно прокоментував, наголосивши, що його прадід був українцем і в ньому є якийсь відсоток української крові.

Олексій Чадов
Олексій Чадов потрапив до "Миротворця"

"Навіщо забороняти в’їзд людині, яка пацифіст. Я за мир, повагу та діалог. Для мене це було дивне рішення. Мені не хочеться їздити туди, де мене не люблять ", — заявив Олексій.

Що стосується повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то 25 лютого 2022 року відомий актор зробив публікацію, в якій закликав сторони домовитися та укласти мир. Публічних заяв про так звану "СВО" він не робив.

Олексій Чадов
Олексій Чадов закликав Україну та Росію домовитися

Чадов лише висловився з приводу артистів, які виїхали з Росії. За його словами, люди поїхали абстрагуватися, і у них є на це право.

Сам Чадов заявив, що не думав про переїзд до іншої країни, разом із сім’єю він живе і працює в Росії. Олексій продовжує творчу кар’єру, зокрема пише сценарії та пробує себе у ролі режисера. У 2024 році за його участю вийшов фільм "Водій-олігарха".

Олексій Чадов
Олексій Чадов продовжує жити та заробляти в Росії

"Телеграф" писав раніше, що говорить про війну актриса Світлана Ходченкова. Вона тричі була "дівчиною" Володимира Зеленського.

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#Актор #Олексій Чадов #Володимир Зеленський