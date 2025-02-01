Засудила обстріли рідного Нікополя, але залишилася в Росії: що говорить про війну зірка популярних серіалів Шипова

Євгенія продовжує активно зніматися у російських серіалах

Зірка популярних серіалів Євгенія Шипова, як і Андрій Біланов, народилися та виросли у Нікополі Дніпропетровської області, проте кар’єру збудували в Російській Федерації. Цього року Євгенії виповниться 41 рік і вона продовжує займатися улюбленою справою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася акторка і що відомо про її особисте життя. Ми дізналися, чи говорить Шипова про війну в Україні.

Яким був кар’єрний шлях Євгенії Шипової

Актриса Євгена Шипова народилася 7 березня 1984 року в українському Нікополі, і з дитинства була дуже активною, тому займалася бігом, легкою атлетикою та метанням диска. Після закінчення школи Євгенія разом із сім’єю переїхала жити до Москви.

У столиці Росії спочатку Шипова здобула економічну освіту, а потім вирішила, що хоче стати актрисою і у 2006 році стала студенткою Театрального інституту ім. Бориса Щукіна.

Євгенія Шипова в молодості

Дебютувала Євгенія у серіалі "Ментівські війни", зігравши епізодичну роль. І з того часу вона стала брати активну участь у різних проєктах, зокрема в російських кінострічках "Ольга", "Трігер", "Важкі підлітки", "Ідеаліст".

Але багатьом Євгенія запам’яталася роллю продавчині Ольги у комедійному серіалі "Рая знає". Також знаменитість працювала у документальних та короткометражних фільмах.

Євгенія Шипова стала зіркою російських серіалів

Як змінилася Євгенія Шипова і що говорить про війну в Україні

Актриса не була одружена і подробиці особистого життя воліє приховувати. На своїй сторінці в Instagram Євгенія періодично ділиться особистими фотографіями, особливо зі знімальних майданчиків. У 2024 році за її участю вийшло безліч серіалів, у тому числі "Лихі", "Прометей", а у 2025 році вийде серіал "Втрачене життя", де також зіграла Євгенія Шипова.

Євгенія Шипова живе та працює в Росії

Що стосується війни, то в березні 2022 року Євгенія написала в мережі неоднозначний пост, де вказала, що людям не можна дозволяти дурманити собі мозок "типа факами", щоб у вирі брехні та самообману не втратити себе і свою душу.

" Політики завжди і скрізь (у всіх країнах) вміло кидають емоційні кістки жалю, хибного патріотизму, страху і більшість хаває це як собаки, нічого іншого не помічаючи, не перевіряючи і готові рвати горло, вважаючи себе правими… ", — написала Євгенія.

Євгенія Шипова неоднозначно висловилася про війну

У червні 2020 року Шипова також прокоментувала обстріл рідного Ніколя, який регулярно страждає від російських атак. Актриса зазначила, що в новинах не пишуть про те, як обстрілюються найбільші в Україні заводи, а також житлові будинки, школи, і що гинуть люди, в тому числі діти.

"У новинах і не пишуть навіть про це. Вся інформація лише від моїх друзів, до деяких залетіло в город, у сусідів друзів згоріли будинки, багато зруйнованих житлових будинків по всьому місту … Це пекло і що буде далі, ніхто не знає. Я в повному безсиллі щось коментувати докладніше, бо люди, саме люди, а не нащадки мавп, які осатаніли, все розуміють", — зазначила Шипова.

Євгенія Шипова засудила обстріли Нікополя

Більше в Instagram актриса тему війни не порушувала, агресором Росію вона не визнала. Шипова продовжує жити в Москві й отримує радість від роботи над новими російськими кінопроєктами.

Як Євгенія Шипова виглядає зараз

"Телеграф" писав раніше , що говорить про війну донеччанка Вікторія Романець. Дівчина шукала кохання на українському "Холостяку" та шоу "Дом-2".