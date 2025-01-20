Пішла зі сцени та стала відлюдницею: як змінилася радянська зірка Едіта П'єха і що говорить про війну

Онук Стас П’єха запевняє, що зі здоров’ям бабусі все гаразд

Зірка радянської естради Едіта П'єха давно перестала виступати на сцені й веде самітницький спосіб життя, як актриса Наталія Фатєєва. Як зазначив онук російської співачки, бабусі вже 87 років, і вона хоче пожити для себе.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Едіта П’єха і чим займається. Ми дізналися, чи славиться щось про війну в Україні.

Яким був кар’єрний шлях Едіти П’єхи

Радянська співачка народилася 1937 року в комуні Нуаель-су-Ланс (на півночі Франції), а в 1946 році її родина переїхала до Польщі, а звідти майбутня артистка поїхала до Ленінграда.

Едіта П’єха в молодості

Свою творчу кар’єру Едіта П’єха розпочала у другій половині 50-х років, ставши учасницею ансамблю "Дружба", з яким гастролювала по всьому Радянському Союзу. Репертуар виконавиці налічує понад 500 пісень, у тому числі іноземними мовами, серед яких "Наш сусід", "Місто дитинства", "Нічого не бачу" та багато інших. Окрім музичної кар’єри Едіта також знімалася у кіно.

Репертуар Едіти П’єхи налічує понад 500 пісень

Куди зникла Едіта П’єха і що говорить про війну

У 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, радянська артистка закликала не перешкоджати діяльності артистів, оскільки вони мають бути поза війною. Едіта заявила, що політика – це відносна річ.

"Нехай політики розберуться самі, а артистів втручати туди, де війна, не треба. Була ленінградська блокада. На фронті виступали бригади артистів для бійців перед боєм. Для своїх, розумієте? А що зараз коїться — де свої, де не свої? Тепер не розумієш, якого кольору у кого камуфляжі. Мені це не зрозуміло ", — сказала співачка.

Едіта П’єха вважає, що артистів не варто втручатися у політику

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, радянська артистка лише зазначила, що не розуміє нічого в ситуації, що склалася і якщо в Україні брат на брата пішов, то розбиратися в цьому тільки Богові.

Її донька Ілона Броневицька у програмі "Доля людини" сказала, що зіркова мама залишається на боці своєї країни. Але сама Едіта П’єха не робила публічно жодних заяв.

Едіта П’єха стала відлюдницею

Відомо, що після пандемії коронавірусу радянська співачка перестала виходити на сцену, не з’являється на телебаченні та уникає публічності. Вона стала відлюдницею у своєму заміському будинку, що знаходиться під Санкт-Петербургом.

Багато хто вважав, що Едіта П’єха має проблеми зі здоров’ям, але її онук Стас заявив, що зі здоров’ям у неї все добре, але 87-річна бабуся вирішила пожити для себе і просто втомилася від публічного способу життя.

Едіта П’єха та її онук Стас П’єха

"Вона не виступала вже кілька років, звичайно, засмучується, що немає сил. Зараз діяльність мінімальна, в основному на дивані у вітальні, іноді щось читає, щось дивиться по телевізору, але я бачу, що вона втомилася", — наголосив артист.

Едіта П’єха зараз уникає публічності

"Телеграф" писав раніше, куди зникла секс-символ 90-х Ветлицька і що говорить про війну. Артистка поїхала і назвала Росію "проклятою державою".