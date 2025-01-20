Ушла со сцены и живет затворницей: как изменилась советская звезда Эдита Пьеха и что говорит о войне

Внук Стас Пьеха уверяет, что со здоровьем бабушки все хорошо

Звезда советской эстрады Эдита Пьеха давно перестала выступать на сцене и ведет затворнический образ жизни, как актриса Наталья Фатеева. Как отметил внук российской певицы, бабушке уже 87 лет и она хочет пожить для себя.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Эдита Пьеха и чем занимается. Мы узнали, говорит ли знаменитость что-то о войне в Украине.

Каким был карьерный путь Эдиты Пьехи

Советская певица родилась в 1937 году в коммуне Нуаэль-су-Ланс (на севере Франции), а в 1946 году ее семья переехала в Польшу, а оттуда будущая артистка уехала в Ленинград.

Эдита Пьеха в молодости

Свою творческую карьеру Эдита Пьеха начала во второй половине 50-х годов, став участницей ансамбля "Дружба", с которым гастролировала по всему Советскому Союзу. Репертуар исполнительницы насчитывает более 500 песен, в том числе на иностранных языках, среди которых "Наш сосед", "Город детства", "Ничего не вижу" и многие другие. Кроме музыкальной карьеры Эдита также снималась в кино.

Репертуар Эдиты Пьехы насчитывает более 500 песен

Куда пропала Эдита Пьеха и что говорит о войне

В 2014 году, когда началась война на Донбассе, советская артистка призывала не препятствовать деятельности артистов, поскольку они должны быть вне войны. Эдита заявила, что политика — это относительная вещь.

"Пусть политики разберутся сами, а артистов вмешивать туда, где война, не надо. Была ленинградская блокада. На фронте выступали бригады артистов для бойцов перед боем. Для своих, понимаете? А что сейчас творится — где свои, где не свои? Теперь не поймешь, какого цвета у кого камуфляжи. Мне это не понятно", — сказала певица.

Эдита Пьеха считает, что артистов не стоит вмешивать в политику

Когда Россия начала полномасштабное вторжение советская артистка лишь отметила, что не понимает ничего в сложившейся ситуации и если в Украине брат на брата идет, то разбираться в этом только господу Богу.

Ее дочь Илона Броневицкая в программе "Судьба человека" сказала, что звездная мама, остается на стороне своей страны. Но сама Эдита Пьеха не делала публично никаких заявлений.

Эдита Пьеха стала затворницей

Известно, что после пандемии коронавируса советская певица перестала выходить на сцену, не появляется на телевиденье и избегает публичности. Она стала затворницей в своем загородном доме, который находится под Санкт-Петербургом.

Многие посчитали, что у Эдиты Пьехи появились проблемы со здоровьем, но ее внук Стас заявил, что со здоровьем у нее все хорошо, но 87-летняя бабушка решила пожить для себя и просто устала от публичного образа жизни.

Эдита Пьеха и ее внук Стас Пьеха

"Она не выступала уже пару лет, конечно, огорчается, что нет сил. Сейчас деятельность минимальная, в основном на диване в гостиной, иногда что-то читает, что-то смотрит по телевизору, но я вижу, что она подустала", — подчеркнул артист.

Эдита Пьеха сейчас избегает публичности

"Телеграф" писал ранее, куда пропала секс-символ 90-х Ветлицкая и что говорит о войне. Артистка уехала и назвала Россию "проклятым государством".