Осудила обстрелы родного Никополя, но осталась в России: что говорит о войне звезда популярных сериалов Шипова

Евгений продолжает активно сниматься в российских сериалах

Звезда популярных сериалов Евгения Шипова, как и Андрей Биланов, родились и выросли в Никополе Днепропетровской области, однако карьеру построили в Российской Федерации. В этом году Евгении исполнится 41 год, и она продолжает заниматься любимым делом.

"Телеграф" решил выяснить, как изменилась актриса и что известно о ее личной жизни. Мы узнали, говорит ли Шипова о войне в Украине.

Каким был карьерный путь Евгении Шиповой

Актриса Евгения Шипова родилась 7 марта 1984 году в украинском Никополе, и с детства была очень активной, поэтому занималась бегом, легкой атлетикой, а также метанием диска. После окончания школы Евгения вместе с семьей переехала жить в Москву.

В столице России сначала Шипова получила экономическое образование, а потом решила, что хочет стать актрисой и в 2006-м году стала студенткой Театрального института им. Бориса Щукина.

Евгения Шипова в молодости

Дебютировала Евгения в сериале "Ментовские войны", сыграв эпизодическую роль. И с тех пор она активно стала участвовать в различных проектах, в частности в российских кинолентах "Ольга", "Триггер", "Трудные подростки", "Идеалист".

Но многим Евгения запомнилась ролью продавщицы Ольги в комедийном сериале "Рая знает". Также знаменитость работала в документальных и короткометражных фильмах.

Евгения Шипова стала звездой российских сериалов

Как изменилась Евгения Шипова и что говорит о войне в Украине

Актриса не была замужем и подробности личной жизни предпочитает скрывать. На своей странице в Instagram Евгения периодически делится личными фотографиями, особенно со съемочных площадок. В 2024 году с ее участием вышло множество сериалов, в том числе "Лихие", "Прометей", "Трудная", а в 2025 году выйдет сериал "Потерянная жизнь", где также сыграла Евгений Шипова.

Евгения Шипова живет и работает в России

Что касается войны, то в марте 2022 года Евгений написала в сети неоднозначный пост, где указала, что людям нельзя позволять дурманить себе мозг типа фактами, чтобы в водовороте лжи и самообмана не потерять себя и свою душу.

"Политики всегда и везде (во всех странах) умело кидают эмоциональные кости жалости, ложного патриотизма, страха и большинство хавает это как собаки, ничего другого не замечая, не проверяя и готовы рвать глотки, считая себя правыми…", — написала Евгения.

Евгения Шипова неоднозначно высказалась о войне

В июне 2020 года Шипова также прокомментировала обстрелы родного Николя, который регулярно страдает от российских атак. Актриса отметила, что в новостях не пишут о том, как обстреливаются крупнейшие в Украине заводы, а также жилые дома, школы, и что гибнут люди, в том числе дети.

"В новостях и не пишут даже об этом. Вся информация лишь от моих друзей, к некоторым залетело в огород, у соседей друзей сгорели дома, много разрушенных жилых домов по всему городу…Это ад и что будет дальше, никто не знает. Я в полнейшем бессилии что-то комментировать подробнее ибо люди, именно люди, а не осатаневшие потомки обезьян, все понимают", — отметила Шипова.

Евгения Шипова осудила обстрелы Никополя

Больше в Instagram актриса тему войны не подымала, агрессором Россию она не признала. Шипова продолжает жить в Москве и получает радость от работы над новыми российскими кинопроектами.

Как Евгения Шипова выглядит сейчас

"Телеграф" писал ранее, что говорит о войне дончанка Виктория Романец. Девушка искала любовь на украинском "Холостяке" и шоу "Дом-2".