Искала любовь на украинском "Холостяке" и "Доме-2": как изменилась дончанка Вика Романец и говорит ли о войне

Вика неоднократно привлекала к себе внимание скандалами

Самым романтичным проектом в Украине является "Холостяк", в прошлом году его главным героем был Александр Терен, а в третьем сезоне шоу девушки боролись за сердце Андрея Искорнева. Одной из них была дончанка Виктория Романец, которая позже стала звездой других популярных проектов, в том числе российского "Дом-2".

"Телеграф" решил выяснить, ка сейчас выглядит Вика Романец и где сейчас. Мы узнали, говорит ли девушке что-то о войне в Украине.

Чем известна Виктория Романец

Участница популярных реалити-шоу Виктория Романец родилась в 1990 году в Донецке, ее отец — успешный бизнесмен и владеет сетью гостиниц. Девушка после окончания школы стала студенткой Киевского национального университета культуры и искусств, где получила диплом дизайнера-модельера.

Но работать по специальности Виктория не захотела и погрузилась в модельный бизнес, а также стала участвовать в различных реалити-проектах. Романец снялась в шоу "Богиня шопинга", "Барышня-крестьянка", "Досвидос", а также боролась за сердце "холостяка-3" Андрея Искорнева, но не дошла до финала.

Виктория Романец в проекте "Холостяк-3"

Большую популярность принес Романец российский проект "Дом-2", где Виктория пыталась построить любовь. Девушка полтора года была на "телестройке" и закрутила там роман с Андреем Черкасовым.

Виктория Романец пыталась найти любовь на "Доме-2"

В ноябре 2014 года Виктория и ее избранник переехали на новую съемочную площадку на Сейшельские острова и даже поговаривали о свадьбе. Но неожиданно для всех пара рассталась, и Виктория ушла из проекта "Дом-2".

Виктория Романец осталась жить в России

Где сейчас Виктория Романец и что говорит о войне

Дончанка Виктория Романец после того, как покинула "Дом-2" осталась жить в Российской Федерации. В марте 2022 года ее внесли в "черный список" Украины за то, что она предала нашу страну.

Как сейчас выглядит Виктория Романец

Экс-участница "Холостяка" заявила, что в Украине нет возможностей для развития, какие у нее есть в России, и проявила безразличие к тому, что попала в "черный список". Она живет беззаботной жизнью, много путешествует и владеет в Москве трехэтажным таунхаусом. Публичных заявлений о войне Виктория не делала, но ее позиция и так понятна.

Виктория Романец поддерживает войну против Украины

"Телеграф" писал ранее, где сейчас экс-"Холостяк" Иракли Макацария. Мы узнали, как он изменился и чем занимается.