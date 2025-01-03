Интрига "Холостяка" раскрыта: вместе ли Александр Терен с победительницей шоу

Стало известно, вместе ли участники после окончания шоу

Закончился 13 сезон популярного реалити "Холостяк" с ветераном и общественным деятелем Александром Тереном. В финале проекта главный герой избрал переводчицу немецкого языка, волонтера Инну Белень.

В финальном пост-шоу появились участники 13 сезона, рассказали, как изменилась их жизнь после проекта. Также девушки рассказали о том, нашли ли они пару после появления на больших экранах. В то же время они упоминали разные моменты, пережившие на проекте.

В конце пост-шоу оказалось, что после окончания шоу Инна Белень и Александр Терен остались вместе. Участники рассказали, что им было сложно после проекта, ведь приходилось скрываться от людей. Потому они много времени проводили на квартире. Также Терен не смог присутствовать на дне рождения Белень, потому что поехал на презентацию фильма "Первый ряд" в США, где он сыграл главную роль.

Фото: СТБ

Сейчас Александр работает над созданием ветеранского хаба, тогда как Инна занималась переездом из Германии в Украину, а затем из Харькова в Киев. Пока у Александра много социальной работы, поэтому им не хватает времени, проведенного вместе.

Напомним, что 28-летняя Инна Белень родом из Харькова. Она работала преподавательницей и переводчицей немецкого языка. В течение 8 лет девушка проживала в Германии, где училась и работала. Инна состояла в браке с немцем в течение 4 лет.

Фото: СТБ

Фото из инстаграммы Инны Белень

Также известно, что Белень занималась инвестициями, руководила рестораном, но после начала полномасштабного вторжения сосредоточилась на волонтерстве. Она начала перегонять автомобили из-за границы в Украину, а затем полностью вернулась на родину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Инна Белень продемонстрировала свое пение. Она записала трек известного украинского артиста.