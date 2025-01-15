Ждет второго ребенка: где сейчас экс "Холостяк" Иракли Макацария и чем он занимается

Грузинский изнесмен был очень известен в Украине

Иракли Макацария — грузинский бизнесмен и эксучастник шоу "Холостяк" в Украине. Также он принимал участие и в других украинских проектах. Однако в последнее время стал редко появляться в медиапространстве. Вероятно, причиной стало рождение второго ребенка.

Иракли Макацария известен не только в Украине, но и Грузии. На родине он занимается продюсированием и продвижением собственного бренда. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Иракли Макацария.

Что известно об Иракле Макацарии

Иракли Макацария участвовал в шоу "Холостяк" в 2016 году. Тогда победительницей проекта стала Елена Лесик. После завершения шоу пара пыталась построить отношения и даже мечтала об общем будущем. Однако через год Иракли и Елена развелись.

В 2021 году бизнесмен рассекретил свои отношения с Лизой Чичуа, которая младше его на 17 лет. Пара официально вышла замуж, и в июне 2023 года у них родился сын. Сейчас они проживают в Грузии и ожидают рождения второго ребенка.

В 2018 году Иракли принял участие в популярном шоу "Танцы со звездами", где продемонстрировал свои танцевальные способности и привлек зрителей. Он был в паре с Яной Заец. Победу им одержать не удалось, но найти своих поклонников дуэт смог.

В 2019 году Иракли Макацария стал тренером в шоу "Взвешенные и счастливые". Именно пара, находившаяся в его команде, победила в проекте. Так грузинский бизнесмен стал все более популярным в Украине и имел большое количество поклонниц.

Где сейчас Иракли Макацария

Экс "Холостяк" уже почти три года состоит в браке с Лизой Чичуа. Супруги ждут и второго ребенка, который вот-вот должен родиться, ведь женщина на 9 месяце беременности. Они проживают в Грузии. Также Иракли является владельцем бренда ювелирных изделий. Правда, последнее сообщение на странице выложено еще в 2021 году. Также он владелец фитнес-центра в Грузии.

Он активно ведет свой блог, в котором делится подробностями жизни и часто показывает милые кадры с женой. С начала полномасштабного вторжения Иракли Макацария поддерживает Украину, помогал украинцам в Грузии и посвящал посты нашей стране.

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