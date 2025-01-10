Была единственной женщиной в "Каламбуре": где сейчас клоунесса Татьяна Иванова и как она выглядит

Актриса — уроженка Одессы

Татьяна Иванова — украинская актриса и клоунеса, прославившаяся благодаря своему участию в комик-трио "Магазин Фу" и ролью Бабы в популярном телешоу "Каламбур". После безумной популярности этих шоу актриса также снималась в сериалах и других проектах в России.

Ее игра в "Каламбуре" вызвала восторг, а актриса имела множество поклонников своего творчества. "Телеграф" решил вспомнить, как Татьяна Иванова стала популярной и выяснить, где она сейчас.

Что известно о Татьяне Ивановой

Татьяна Иванова (Набокова) родилась в Одессе. С юности она мечтала веселить людей, а во взрослом возрасте стала клоунессой и комедийной актрисой. В 1991 году она стала участницей комик-трио "Магазин Фу" вместе с Сергеем Гладковым и Вадимом Набоковым.

В 1996 году Татьяна присоединилась к телепроекту "Каламбур", где исполняла роль Бабы в рубрике "Деревня дураков". Она играла всех женских героев. Ее персонаж стала одной из самых любимых среди зрителей, а сама актриса приобрела широкую популярность. Также Татьяна принимала участие в "Маски-шоу", а "Каламбур" создали после того, как ко трио присоединилась пара клоунов. Актеры познакомились во время гастролей Украины.

Личная жизнь

Татьяна Иванова вышла замуж за коллегу Вадима Набокова, с которым они вместе снимались в "Каламбуре". Сначала они были друзьями и даже вместе снимали квартиру в Одессе, а затем у них завязались романтические отношения.

Женилась пара "вынужденно"в 1996 году, когда им срочно нужно было уехать за границу, а срок загранпаспорта Вадим истек. Потому они решили расписаться, чем ускорили выезд.

Где сейчас Татьяна Иванова

После успеха в "Каламбуре" Татьяна Иванова снималась в российском сериале "Анка с Молдаванки" вместе с актрисой Екатериной Кузнецовой и украинском "Одесса-мама" и других. Также в 2019 году начались съемки одесского ситкома "Иванова-45", где приняли участие три актера "Каламбура": Татьяна Иванова, Вадим Набоков и Алексей Агопьян.

В 2020 году артистка гастролировала со спектаклем "Каламбур". Также сейчас звезда исчезла из медиапространства и не появляется в соцсетях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас звезда "Каламбура" Алексей Агопьян он долгое время жил в России, но вернулся в Украину.