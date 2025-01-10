Рус

Була єдиною жінкою в "Каламбурі": де зараз клоунеса Тетяна Іванова і як вона виглядає

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
850
Тетяна Іванова - єдина жінка у "Каламбурі" Новина оновлена 10 січня 2025, 13:19
Тетяна Іванова - єдина жінка у "Каламбурі". Фото Колаж Телеграфу

Акторка — уродженка Одеси

Тетяна Іванова — українська актриса та клоунеса, яка прославилася завдяки своїй участі в комік-тріо "Магазин Фу" та роллю Баби в популярному телешоу "Каламбур". Після шаленої популярності цих шоу, акторка також знімалася у серіалах та інших проєктах у Росії.

Її гра у "Каламбурі" викликала захват, а акторка мала безліч шанувальників своєї творчості. "Телеграф" вирішив пригадати, як Тетяна Іванова стала популярною і з’ясувати, де вона зараз.

Що відомо про Тетяну Іванову

Тетяна Іванова (Набокова) народилася в Одесі. З юності вона мріяла веселити людей, а в дорослому віці стала клоунесою та комедійною акторкою. У 1991 році вона стала учасницею комік-тріо "Магазин Фу" разом із Сергієм Гладковим та Вадимом Набоковим.

Магазин ФУ

У 1996 році Тетяна приєдналася до телепроєкту "Каламбур", де виконувала роль Баби в рубриці "Село дурнів". Вона грала всіх жіночих героїв. Її персонажка стала однією із найулюбленіших серед глядачів, а сама актриса здобула широку популярність. Також Тетяна брала участь в "Маски-шоу", а "Каламбур" створили після того, як до тріо приєдналася пара клоунів. Актори познайомилися під час гастролей Україною.

Каламбур, Село дурнів
Тетяна Іванова Каламбур

Особисте життя

Тетяна Іванова вийшла заміж за колегу Вадима Набокова, з яким вони разом знімалися у "Каламбурі". Спочатку вони були друзями і навіть разом винаймали квартиру в Одесі, а згодом у них зав’язалися романтичні стосунки.

Тетяна Іванова, Вадим Набоков

Одружилася пара "вимушено". У 1996 році, коли їм терміново потрібно було виїхати за кордон, а термін закордонного паспорта Вадим вийшов. Тому вони вирішили розписатися, чим пришвидшили виїзд.

Тетяна Іванова, Вадим Набоков

Де зараз Тетяна Іванова

Після успіху в "Каламбурі", Тетяна Іванова знімалася у російському серіалі "Анка с Молдаванки" разом із акторкою Катериною Кузнецовою та українському "Одеса-мама" та інших. Також у 2019 році почалися знімання одеського ситкому "Іванова-45", де взяли участь три актори "Каламбура": Тетяна Іванова, Вадим Набоков та Олексій Агоп’ян.

Іванова 45 серіал

У 2020 році артистка гастролювала із виставою "Каламбур". Проте, зараз зірка зникла з медіапростору і не з’являється у соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Каламбуру" Олексій Агоп’ян. ВІн тривалий час жив у Росії, але повернувся до України.

Теги:
#Каламбур #Тетяна Іванова