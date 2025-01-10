Була єдиною жінкою в "Каламбурі": де зараз клоунеса Тетяна Іванова і як вона виглядає

Акторка — уродженка Одеси

Тетяна Іванова — українська актриса та клоунеса, яка прославилася завдяки своїй участі в комік-тріо "Магазин Фу" та роллю Баби в популярному телешоу "Каламбур". Після шаленої популярності цих шоу, акторка також знімалася у серіалах та інших проєктах у Росії.

Її гра у "Каламбурі" викликала захват, а акторка мала безліч шанувальників своєї творчості. "Телеграф" вирішив пригадати, як Тетяна Іванова стала популярною і з’ясувати, де вона зараз.

Що відомо про Тетяну Іванову

Тетяна Іванова (Набокова) народилася в Одесі. З юності вона мріяла веселити людей, а в дорослому віці стала клоунесою та комедійною акторкою. У 1991 році вона стала учасницею комік-тріо "Магазин Фу" разом із Сергієм Гладковим та Вадимом Набоковим.

У 1996 році Тетяна приєдналася до телепроєкту "Каламбур", де виконувала роль Баби в рубриці "Село дурнів". Вона грала всіх жіночих героїв. Її персонажка стала однією із найулюбленіших серед глядачів, а сама актриса здобула широку популярність. Також Тетяна брала участь в "Маски-шоу", а "Каламбур" створили після того, як до тріо приєдналася пара клоунів. Актори познайомилися під час гастролей Україною.

Особисте життя

Тетяна Іванова вийшла заміж за колегу Вадима Набокова, з яким вони разом знімалися у "Каламбурі". Спочатку вони були друзями і навіть разом винаймали квартиру в Одесі, а згодом у них зав’язалися романтичні стосунки.

Одружилася пара "вимушено". У 1996 році, коли їм терміново потрібно було виїхати за кордон, а термін закордонного паспорта Вадим вийшов. Тому вони вирішили розписатися, чим пришвидшили виїзд.

Де зараз Тетяна Іванова

Після успіху в "Каламбурі", Тетяна Іванова знімалася у російському серіалі "Анка с Молдаванки" разом із акторкою Катериною Кузнецовою та українському "Одеса-мама" та інших. Також у 2019 році почалися знімання одеського ситкому "Іванова-45", де взяли участь три актори "Каламбура": Тетяна Іванова, Вадим Набоков та Олексій Агоп’ян.

У 2020 році артистка гастролювала із виставою "Каламбур". Проте, зараз зірка зникла з медіапростору і не з’являється у соцмережах.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Каламбуру" Олексій Агоп’ян. ВІн тривалий час жив у Росії, але повернувся до України.