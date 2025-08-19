Був одружений з путіністкою Бльоданс: куди зник відомий одесит і зірка "Маски-шоу" Юрій Стицьковський

Гуморист давав інтерв’ю пропагандистським ЗМІ у 2024 році

Цього вівторка, 19 серпня, відзначає свій день народження український комік, режисер та сценарист Юрій Стицьковський. Артист прославився завдяки гумористичним проєктам "Маски-шоу" і "Каламбур", також він був одружений кілька місяців з затятою путіністкою Евеліною Бльоданс.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одесит робив неоднозначні кроки, наприклад, спілкувався з росЗМІ. "Телеграф" розповідає, де зараз Стицьковський, що він говорить про війну та як виглядає.

Народився Юрій у 1962 році в Одесі (зараз 63 роки). Після школи, яку закінчив із золотою медаллю, він вступив до Одеського політехнічного інституту, де навчався на факультеті автоматики та обчислювальної техніки (закінчив із червоним дипломом). Потім була робота програмістом, а також в Іллічівському морському порту. Якось під час поїздки до Ленінграда (нині Санкт-Петербург) одесит вступив до Ленінградського державного інституту театру, музики та кінематографії за курсом режисера естради.

Юрій Стицьковський у молодості

Після повернення до рідного міста Юрій створив з однокурсниками театр, який спеціалізувався на музично-романтичних спектаклях. Проте проєкт не отримав розвитку, і 1992 року Стицьковський приєднався до одеської комік-трупи "Маски" з Борисом Барським та Георгієм Делієвим. У 1996 році чоловік став ведучим і режисером гумористичної програми "Каламбур", яка виходила в ефір до 2001 року і мала велику популярність.

Олексій Агоп’ян та Юрій Стицьковський. Кадр із шоу "Каламбур"

Після закриття "Каламбуру" гуморист продовжив працювати на телебаченні. Він створював та продюсував різні проєкти, включаючи сатиричну передачу "Пупсня", що виходила на українському каналі ТЕТ з 2007 року. Також активно знімався на телебаченні та в кіно.

Юрій Стицьковський у серіалі "Одеса-мама"

Перший шлюб з кримнашисткою

Стицьковський був одружений двічі. Його першою дружиною була уродженка Ялти і путіністка Евеліна Бльоданс, з якою він прожив 7 років та всього два місяці у шлюбі. Відомо, що пара втратила первістка на четвертому місяці вагітності. У 2018 році одна дівчина заявила, що вона є справжньою дочкою колишнього подружжя, що вижила, але результати тесту ДНК показали негативний результат з обох боків.

Юрій Стицьковський та Евеліна Бльоданс

Анна Попова (посередині) заявляла, що вона "дочка, що вижила" Бльоданс і Стицьковського

Другою дружиною стала виконавчий продюсер тележурналу "Каламбур" Ірина Козир. 2002 року у пари народився син Микола.

Інтерв’ю з пропагандистами і фільм з росіянами

Після вторгнення країни-агресорки у лютому 2022 року Стицьковський не робив публічних заяв про війну в Україні, хоча він досі живе із сім’єю в Одесі. При цьому колишня дружина режисера Бльоданс заявила, що припинила спілкування з чоловіком.

"Якщо чесно, зараз не спілкуємося. У перші дні я дзвонила йому, питала як він, чи всі живі. Він дуже делікатно відповідав на мої запитання. Юрій Стицьковський-суперінтелігентний чоловік. Він ніколи не встане вступати в чвари. Але по його тону зрозуміла, що я — заблукала вівця, я нічого не розумію і зі мною розмовляти нема про що", — сказала путіністка.

Як зараз виглядає Юрій Стицьковський

Проте деякі моменти у діях одесита викликають запитання. Річ у тому, що 2022 року, коли РФ активно тероризувала українців ракетними атаками, Стицьковський монтував фільм із росіянами, сцени з якими було знято ще до 2014 року. "Монтував під звуки сирени, під свисти всяких різних літаючих об’єктів, тому шкода, що загальна обстановка завадила остаточному втіленню всіх думок та ідей, які у нас були", — сказав кишинівським ЗМІ режисер, ймовірно маючи на увазі за "загальною обстановкою" анексію Криму і початок воєнних дій путінської армії на українському Донбасі.

Прем’єра "пародії про поліцейських" Юрія Стицьковського відбулася 11 листопада 2022 року

У лютому 2024 року одесит дав коментар пропагандистським ЗМІ. У ньому Стицьковський дав свою реакцію на смерть колишнього колеги, російського актора Олександра Симонеця. В інтерв’ю "NEWS.ru" він розповів, що майже 20 років тому співпрацював з артистом над серіалом "Дружна сімейка".

Також Юрій привітав шанувальників журналу відеокоміксів "Каламбур" із Новим 2025 роком. Чоловік записав відеозвернення російською мовою. Жодних згадок про війну у своїй країні від Стицьковського немає.

Раніше ми писали про уродженця Чернівців, який у країні-агресорці зараз вважається "новим Малаховим". "Телеграф" писав, що говорить про війну ведучий пропагандистського "Першого каналу" Дмитро Борисов.