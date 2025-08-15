Люди здавали для неї кров і шкіру. Від чого у 21 рік померла українська актриса Бурдученко і як виглядає її могила

Через 3 роки загинув й чоловік висхідної зірки

Актори та члени знімальної команди, на жаль, нерідко гинуть під час робочого процесу. Це сталося з українським оператором Галиною Гатчинс у США, а також із висхідною радянською зіркою, уродженкою Чернігова Інною Бурдученко-Кирилюк.

Майбутня актриса народилася 31 березня 1939 року. Після школи Інна вирушила до столиці та спробувала вступити у Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого, але без успіху. Юна дівчина відмовилася жити без театру та влаштувалася реквізитором сцени в обласному театрі рідного міста. Бурдученко брала активну участь у масовці, а пізніше отримала роль Джемми у виставі "Овід". Цей успіх став її першим значним досягненням, і у 1957 році вона була прийнята у столичний інститут.

1959 року на екрани вийшов фільм режисера Віктора Івченка "Іванна", де Інна зіграла головну роль. Картина здобула приголомшливий успіх у країні та за кордоном, а через рік здобула премію на Всесоюзному фестивалі.

Через деякий час на одній із прем’єр акторка познайомилася з Іваном Кирилюком, і незабаром пара одружилася. 1960-го подружжя чекало свого первістка, але того злощасного року з Інною сталася трагедія.

Трагедія на зйомках фільму "Квітка на камені"

Під час зйомки, що проходила на Донбасі, сцени фільму "Квітка на камені" (робоча назва "Так ще ніхто не кохав"), де героїня Бурдученко рятувала прапор з барака, актриса кілька разів входила в палаючу будівлю за вказівкою режисера Анатолія Слесаренка, попри попередження оператора та членів знімальної групи про небезпеку для артистки. В одному з дублів каблук Інни застряг між дошками підлоги і на неї впала палаюча балка. Шахтар Сергій Іванов, який знімався в масовці, кинувся на допомогу і виніс зірку з вогню.

Іванна Бурдученко в "Квітці на камені" (1962) Іванна Бурдученко в "Квітці на камені" (1962)

21-річну актрису було госпіталізовано до Донецького лікувального центру з опіками 78% тіла. Для актриси безліч донорів пожертвували свою кров і шкіру, але жінка так і не оговталася: вона померла за два тижні — 15 серпня 1960 року. Бурдученко була на третьому місяці вагітності. Через три роки, також 15 серпня, її чоловік Іван трагічно загинув в автомобільній аварії.

Сцена з фільму "Іванна" з Бурдученко

Режисера Слесаренка засудили за злочинну недбалість до п’яти років позбавлення волі, але звільнився достроково за амністією у 1963 році. Фільм був завершений Сергієм Параджановим і випущений у прокат 1962 року.

Де похована Інна Бурдученко: фото могили

Інна Бурдученко була похована на Байковому цвинтарі у Києві, дільниця №8а. Поруч із нею похований її коханий чоловік.

