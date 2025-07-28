Народився в Одесі, став зіркою радянських фільмів і мало не потрапив до в’язниці. Як виглядає могила Віктора Добровольського

НКВСники хотіли бачити українця за ґратами

У понеділок, 28 липня, відзначаються роковини від дня смерті видатного українського актора театру та кіно, режисера Віктора Добровольського. Він мав низку радянських премій, однак одного разу був хибно звинувачений, а за два роки до смерті втратив ногу.

Майбутній актор народився 1906 року в Одесі, але своє дитинство провів у селі Лиса Гора (нині Миколаївська область), де служив священником батько сімейства. 1928 року закінчив театральну студію при Одеському драматичному театрі. Працював на сценах театрів Одеси, Харкова та Донецька.

З 1939 до 1964 року Добровольський був актором Київського українського драматичного театру імені Івана Франка, а з 1964 по 1984 рік — драматичного театру імені Лесі Українки. У кіно Віктор почав зніматися з 1926 року.

Віктор Добровольський у фільмі "Велика земля"

Відомі фільми за його участю: "Тарас Шевченко", "Петро Перший", "Макар Нечай", "Велика земля", "Вкрадене щастя", "У степах України", "Калиновий гай", "Кривавий світанок". Помітними стали його ролі у фільмах "Блакитні дороги", "Щедре літо", "У мирні дні", "Нерозлучні друзі". 1956 року виконав роль Богдана Хмельницького в пропагандистському фільмі "300 років тому…".

Актор у фільмі "У мирні дні"

"300 років тому...", у ролі Богдана Хмельницького (1956)

Відомо, що в 1939 році українця заарештували НКВСники за звинуваченням в "антирадянській, націоналістичній і терористичній діяльності". Йому приписали участь у підготовці замаху на політика Лазаря Кагановича під час гастролей у Москві та ув'язнили. Розслідування тривало цілий рік, але не виявило складу злочину, внаслідок чого Віктора виправдали та звільнили.

1982 року лікарі діагностували в актора гангрену. Йому ампутували ногу, і останні два роки життя він провів удома із сім’єю. На знак підтримки керівництво театру Лесі Українки висунуло його на здобуття Державної премії Української РСР імені Тараса Шевченка.

Добровольський помер 28 липня 1984 року в Києві у віці 78 років. Похований на Байковому цвинтарі.

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