Народився на Полтавщині, а похований у Москві: від чого у 55 років помер легендарний композитор Дунаєвський і як виглядає його могила

Музикант спочиває на одному з найвідоміших некрополів

Відомий композитор та музикант Ісаак Дунаєвський став успішним, навчаючись та працюючи у Харкові. Проте народився маестро на Полтавщині, а помер у Москві. На відміну від росіянки Маргарити Кринициної, яка похована в улюбленому Києві.

Дунаєвський народився 1990 року у містечку Лохвиця Полтавської області, у багатодітній єврейській родині. Ісаак рано заявив про себе як про талановитого музиканта: з 5 років хлопчик на слух підбирав на фортепіано марші та вальси, відвідував спектаклі оперних та драматичних труп, а з 8 років почав займатися грою на скрипці.

1910 року родина переїхала до Харкова, де Ісаак вступив до музичного училища. Пізніше він продовжив навчання у Харківській консерваторії за класом скрипки. Навчальні заклади він закінчив із золотою медаллю. З 1919 року почав кар’єру в оркестрі як скрипаль, пізніше став концертмейстером.

Ісаак Дунаєвський у молодості

Попри успіхи сина, батьки хотіли для нього "серйозну" професію, тому Дунаєвський паралельно навчався й в юридичному інституті. Після закінчення навчання він недовго працював юристом і згодом влаштувався в Харківський драматичний театр. Успіхи в роботі в оркестрі принесли Ісааку популярність і тоді він почав отримувати запрошення з Москви та Ленінграда (нині Санкт-Петербург). Його музика звучить у таких фільмах, як "Веселі хлопці", "Діти капітана Гранта", "Цирк" та "Волга-Волга".

Загалом композитор із Полтавщини створив 14 оперет, 3 балети, 80 хорових творів, а також 80 пісень та романсів. У його творчій спадщині – 43 твори для естради, 12 – для джаз-оркестру, 52 симфонічних та 47 фортепіанних творів. З 1937 по 1941 рік обіймав посаду голови Ленінградської спілки композиторів. У 1938 став депутатом Верховної Ради РРФСР.

Чому Ісаак Дунаєвський помер у 55 років

Музикант помер у Москві 25 липня 1955 року від серцевої недостатності. У пресі ходили чутки про самогубство Дунаєвського — нібито через тиск радянської влади, але ці версії не підтвердилися. Маестро похований на "зірковому" Новодівочому цвинтарі у Москві, дільниця № 2.

На пам’ятнику Ісааку встановлено біле кам’яне погруддя композитора. Під ним — п’єдестал із датами життя та смерті.

Також біля Дунаєвського спочивають його син Євген Дунаєвський та друга дружина Зінаїда Судейкіна. Усього композитор був одружений тричі та мав двох синів.

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