Родился на Полтавщине, а похоронен в Москве: от чего в 55 лет умер легендарный композитор Дунаевский и как выглядит его могила

Музыкант покоится на одном из самых известных некрополей

Известный композитор и музыкант Исаак Дунаевский стал успешен, учась и работая в Харькове. Однако родился маэстро в Полтавской области, а умер в Москве. В отличие от россиянки Маргариты Криницыной, похороненной в любимом Киеве.

Дунаевский родился в 1990 году в городке Лохвица Полтавской области, в многодетной еврейской семье. Исаак рано заявил о себе как о талантливом музыканте: с 5 лет мальчик на слух подбирал на фортепиано марши и вальсы, посещал спектакли оперных и драматических трупп, а с 8 лет начал заниматься игрой на скрипке.

В 1910 году семья переехала в Харьков, где Исаак поступил в музыкальное училище. Позже он продолжил обучение в Харьковской консерватории по классу скрипки. Учебные заведения он закончил с золотой медалью. С 1919 года начал карьеру в оркестре как скрипач, позже стал концертмейстером.

Исаак Дунаевский в молодости

Несмотря на успехи сына, родители хотели для него "серьезную" профессию, поэтому Дунаевский параллельно учился и в юридическом институте. После окончания учебы он недолго работал юристом и после — устроился в Харьковский драматический театр. Успехи в работе в оркестре принесли Исааку известность и тогда он начал получать приглашения из Москвы и Ленинграда (ныне Санкт-Петербург). Его музыка звучит в таких фильмах, как "Веселые ребята", "Дети капитана Гранта", "Цирк" и "Волга-Волга".

Всего композитор из Полтавщины создал 14 оперетт, 3 балета, 80 хоровых произведений, а также 80 песен и романсов. В его творческом наследии — 43 сочинения для эстрады, 12 — для джаз-оркестра, 52 симфонических и 47 фортепианных произведений. С 1937 по 1941 год занимал пост председателя Ленинградского союза композиторов. В 1938 году стал депутатом Верховного Совета РСФСР.

Почему Исаак Дунаевский умер в 55 лет

Музыкант скончался в Москве 25 июля 1955 года от сердечной недостаточности. В прессе ходили слухи о самоубийстве Дунаевского — якобы из-за давления советских властей, но эти версии не нашли подтверждения. Маэстро похоронен на "звездном" Новодевичьем кладбище в Москве, участок № 2.

На памятнике Исааку установлен белый каменный бюст композитора. Под ним — пьедестал с датами жизни и смерти.

Также возле Дунаевского покоятся его сын Евгений Дунаевский и вторая жена Зинаида Судейкина. Всего композитор был женат трижды и имел двух сыновей.

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