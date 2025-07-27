Рік тому не стало видатного українського режисера: що відомо про смерть Олега Фіалка та його фільми

Творець "Повернення Баттерфляй" та "Бич Божий" народився на Донеччині

Відомий український режисер Олег Фіалко пішов із життя лише за місяць після свого 78-річчя — 27 липня 2025 року відзначається річниця смерті талановитого українця. Чоловік довгий час тяжко хворів і помер за кордоном.

Видатний діяч культури народився 28 червня 1946 року в донецькій Дружківці, яка сьогодні страждає від постійних обстрілів з боку країни-агресорки Росії. Він — випускник кінознавчого та режисерського факультетів Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З 1973 року працював у Київській кіностудії імені О. Довженка, пройшовши шлях від асистента до режисера-постановника.

Як виглядав Олег Фіалко у молодості: фото

Олег Фіалко у молодості

Фільмографія Олега Фіалка включає як комедії, так і драми, в яких знімалися українські артистки та росіяни — "Переходимо до любові", "Єралашний рейс", "Пробивна людина", "Повернення Баттерфляй" з Іваном Миколайчуком, "Бич Божий" з померлим у 2020 році Віктором Проскуріним, "Імітатор" з покійними нині Людмилою Гурченко та Сергієм Сивохою, "Казанова мимоволі", "Діви ночі" та "Садівник".

Іван Миколайчук у фільмі "Повернення Баттерфляй"

Сергій Сивохо в "Імітаторі"

Фіалко обіймав посади секретаря Спілки кінематографістів України, заступника голови Головного управління культури Київської міської адміністрації, а також очолював низку кінофондів. Був постійним учасником та лауреатом всеукраїнських та міжнародних кінофестивалів. З 2011 року був головою Українського Оскарівського комітету.

Від чого помер Олег Фіалко

Рік тому стало відомо, що кінорежисер помер на 79 році життя. Останнім часом чоловік проживав за кордоном, де намагався впоратися із хворобою. "Він хворів, довго і важко. Опинився на чужині, де знайшлися добрі люди – і допомогли. Та болячки все ж взяли гору… 78 – начебто й немало, одначе поважний вік з Олегом не в’язався. Він завжди виглядав людиною, зарядженою жити по-молодому. Мав дві освіти – кінознавчу і режисерську, а ще – був по-справжньому артистичним", — повідомив тоді колишній голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач.

Достовірно невідомо, в якій країні помер відомий українець. Також відсутня інформація про місце поховання Фіалко та те, як виглядає його могила зараз. У нього залишилася сторінка у Фейсбуці, де вказано місце проживання – Київ.

Нагадаємо, що днями була річниця від дня смерті чоловіка Ади Роговцевої. Ми розповідали, як виглядає могила актора Костянтина Степаненка.