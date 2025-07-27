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Год назад не стало выдающегося украинского режиссера: что известно о смерти Олега Фиалко и его фильмах

Автор
Татьяна Кармазина
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Олег Фиалко умер 27 июля 2024 года Новость обновлена 27 июля 2025, 12:43
Олег Фиалко умер 27 июля 2024 года. Фото freepik/Телеграф

Создатель "Возвращения Баттерфляй" и "Бич Божий" родился на Донетчине

Известный украинский режиссер Олег Фиалко ушел из жизни всего за месяц после своего 78-летия — 27 июля 2025 года отмечается годовщина смерти талантливого украинца. Мужчина долгое время тяжело болел и умер за границей.

Выдающийся деятель культуры родился 28 июня 1946 года в донецкой Дружковке, которая сегодня страдает от постоянных обстрелов со стороны страны-агрессорши России. Он — выпускник киноведческого и режиссерского факультетов Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1973 года работал в Киевской киностудии имени А. Довженко, пройдя путь от ассистента до режиссера-постановщика.

Как выглядел Олег Фиалко в молодости: фото

Олег Фиалко в молодости
Олег Фиалко в молодости

Фильмография Олега Фиалко включает как комедии, так и драмы, в которых снимались украинские артисты и россияне — "Переходим к любви", "Ералашный рейс", "Пробивной человек", "Возвращение Баттерфляй" с Иваном Миколайчуком, "Бич Божий" с умершим в 2020 году Виктором Проскуриным, "Имитатор" с покойными ныне Людмилой Гурченко и Сергеем Сивохо, "Казанова поневоле", "Девы ночи" и "Садовник".

Иван Миколайчук в фильме Возвращение Баттерфляй
Иван Миколайчук в фильме "Возвращение Баттерфляй"
Сергей Сивохо в молодости
Сергей Сивохо в "Имитаторе"

Фиалко занимал должности секретаря Союза кинематографистов Украины, заместителя главы Главного управления культуры Киевской городской администрации, а также возглавлял ряд кинофондов. Был постоянным участником и лауреатом всеукраинских и международных кинофестивалей. С 2011 года был председателем Украинского Оскаровского Комитета.

олег фиалко
Фото: Facebook/Довженко-Центр

От чего умер Олег Фиалко

Год назад стало известно, что кинорежиссер умер на 79 году жизни. Последнее время мужчина проживал за границей, где пытался справиться с болезнью. "Он болел, долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись хорошие люди – и помогли. Но болячки все же взяли верх… 78 – вроде бы и немало, однако почтенный возраст с Олегом не вязался. Он всегда выглядел человеком, заряженным жить по-молодому. Имел два образования — киноведческое и режиссерское, а еще — был по-настоящему артистическим", — сообщил тогда бывший глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач.

Доподлинно неизвестно, в какой стране умер известный украинец. Также отсутствует информация о месте захоронении Фиалко и то, как выглядит его могила сейчас. У него осталась страница в Фейсбуке, где указано место проживания — Киев.

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Фото: facebook.com/oleg.fialko.5

Напомним, что на днях была годовщина со дня смерти мужа Ады Роговцевой. Мы рассказывали, как выглядит могила актера Константина Степаненко.

Теги:
#Болезнь #Дружковка #Олег Фиалко