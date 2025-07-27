Создатель "Возвращения Баттерфляй" и "Бич Божий" родился на Донетчине

Известный украинский режиссер Олег Фиалко ушел из жизни всего за месяц после своего 78-летия — 27 июля 2025 года отмечается годовщина смерти талантливого украинца. Мужчина долгое время тяжело болел и умер за границей.

Выдающийся деятель культуры родился 28 июня 1946 года в донецкой Дружковке, которая сегодня страдает от постоянных обстрелов со стороны страны-агрессорши России. Он — выпускник киноведческого и режиссерского факультетов Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1973 года работал в Киевской киностудии имени А. Довженко, пройдя путь от ассистента до режиссера-постановщика.

Как выглядел Олег Фиалко в молодости: фото

Олег Фиалко в молодости

Фильмография Олега Фиалко включает как комедии, так и драмы, в которых снимались украинские артисты и россияне — "Переходим к любви", "Ералашный рейс", "Пробивной человек", "Возвращение Баттерфляй" с Иваном Миколайчуком, "Бич Божий" с умершим в 2020 году Виктором Проскуриным, "Имитатор" с покойными ныне Людмилой Гурченко и Сергеем Сивохо, "Казанова поневоле", "Девы ночи" и "Садовник".

Иван Миколайчук в фильме "Возвращение Баттерфляй"

Сергей Сивохо в "Имитаторе"

Фиалко занимал должности секретаря Союза кинематографистов Украины, заместителя главы Главного управления культуры Киевской городской администрации, а также возглавлял ряд кинофондов. Был постоянным участником и лауреатом всеукраинских и международных кинофестивалей. С 2011 года был председателем Украинского Оскаровского Комитета.

От чего умер Олег Фиалко

Год назад стало известно, что кинорежиссер умер на 79 году жизни. Последнее время мужчина проживал за границей, где пытался справиться с болезнью. "Он болел, долго и тяжело. Оказался на чужбине, где нашлись хорошие люди – и помогли. Но болячки все же взяли верх… 78 – вроде бы и немало, однако почтенный возраст с Олегом не вязался. Он всегда выглядел человеком, заряженным жить по-молодому. Имел два образования — киноведческое и режиссерское, а еще — был по-настоящему артистическим", — сообщил тогда бывший глава Национального союза кинематографистов Украины Сергей Тримбач.

Доподлинно неизвестно, в какой стране умер известный украинец. Также отсутствует информация о месте захоронении Фиалко и то, как выглядит его могила сейчас. У него осталась страница в Фейсбуке, где указано место проживания — Киев.

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