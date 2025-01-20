Страдал от сильных болей с 28 лет: от чего умер звезда "Теней забытых предков" Миколайчук и как выглядит его могила

С тяжелой болезнью Миколайчук прожил 16 лет

Легендарного украинского актера Ивана Миколайчука, ставшего звездой фильма "Тени забытых предков", давно нет в живых. Но его наследие продолжает вдохновлять и жить в сердцах зрителей. Ушел актер на 47-м году жизни в результате борьбы с тяжелым недугом.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Ивана Миколайчука и где он похоронен. Мы узнали интересные факты из его жизни.

Как прославился актер Иван Миколайчук

Звезда советских фильмов Иван Миколайчук родился в 1941 году в селе Чорторыя Черновецкой области в многодетной семье. С детства Иван проявлял интерес к театральной сфере, а когда ему было 12 лет, то получил роль в спектакле "Безталанна", которую ставил сельский театр. Уже тогда Миколайчук понял, что хочет связать свою жизнь с этой сферой.

После окончания музыкального училища Иван стал студентом Черновицкого музыкально-драматического театра им. Ольги Кобылянской, а затем — Киевского института театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Иван Миколайчук в молодости

Актерская карьера Миколайчука началась на киностудии им. Александра Довженко, а большой успех принесла ему роль Ивана Палийчука в фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Кинолента получила множество наград, в том числе и зарубежных, и стала культовой.

Иван Миколайчук в фильме "Тени забытых предков"

За свою короткую жизнь актеру удалось сыграть 34 роли, написать девять сценариев и срежиссировать два фильма. Посмертно Миколайчуку была присвоена Шевченковская премия.

От чего умер актер Иван Миколайчук и как выглядит его могила

Долгие годы звезда фильма "Тени забытых предков" боролся с болезнью. С 28 лет его начали мучить сильные боли в желудке, но только к 30 годам он узнал, что у него развилась язва. Время от времени актеру становилось лучше, а затем боли возвращались.

Иван Миколайчук скончался от рака

Впоследствии язва перешла в онкологию. Последний год своей жизни он плохо себя чувствовал, часто находился в больнице и отказался от работы. Великого гения не стало в возрасте 46 лет. Супруга рассказала, что в юности гадалка нагадала актеру, что он проживет 25 лет, но не уточнила, что это отсчет семейной жизни. Иван скончался спустя четыре дня после их с Маричкой 25-го юбилея свадьбы.

Как выглядит могила Ивана Миколайчука

Похоронили звезду "Теней забытых предков" на Байковом кладбище в Киеве. На его могиле установили белый фигурный крест. Со стороны аллеи на нем помещен текст украинской народной думы, оплакивающей павшего казака, ас противоположной стороны – барельеф актера в образе доброго пастыря.

Иван Миколайчук похоронен на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, где похоронили украинскую актрису Оксану Батько-Нищук и как выглядит могила. Она умерла в 43 года.