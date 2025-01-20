Страждав від сильного болю з 28 років: від чого помер зірка "Тіней забутих предків" Миколайчук і як виглядає його могила

З тяжкою хворобою Миколайчук прожив 16 років

Легендарного українського актора Івана Миколайчука, який став зіркою фільму "Тіні забутих предків ", давно немає в живих. Але його спадщина продовжує надихати та жити у серцях глядачів. Пішов актор на 47-му році життя внаслідок боротьби з тяжкою недугою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Івана Миколайчука і де його поховано. Ми дізналися цікаві факти з його життя.

Як прославився актор Іван Миколайчук

Зірка радянських фільмів Іван Миколайчук народився 1941 року у селі Чорторія Чернівецької області у багатодітній родині. З дитинства Іван виявляв інтерес до театральної сфери, а коли йому було 12 років, то здобув роль у виставі "Безталанна", яку ставив сільський театр. Вже тоді Миколайчук зрозумів, що хоче пов’язати своє життя із цією сферою.

Після закінчення музичного училища Іван став студентом Чернівецького музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської, а згодом — Київського інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого.

Іван Миколайчук у молодості

Акторська кар’єра Миколайчука розпочалася на кіностудії ім. Олександра Довженка, а великий успіх принесла йому роль Івана Палійчука у фільмі Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Кінострічка здобула безліч нагород, у тому числі й закордонних, і стала культовою.

Іван Миколайчук у фільмі "Тіні забутих предків"

За своє коротке життя акторові вдалося зіграти 34 ролі, написати дев’ять сценаріїв та зрежисувати два фільми. Посмертно Миколайчуку було присвоєно Шевченківську премію.

Від чого помер актор Іван Миколайчук та як виглядає його могила

Зірка фільму "Тіні забутих предків" боровся із хворобою довгий час. З 28 років його почав мучити сильний біль у шлунку, але тільки в 30 років він дізнався, що у нього розвивається виразкова хвороба. Час від часу акторові ставало краще, а потім біль повертався.

Іван Миколайчук помер від раку

Згодом виразка перейшла в онкологію. Останній рік свого життя він погано почувався, часто перебував у лікарні й відмовився від роботи. Великого генія не стало у віці 46 років. Дружина розповіла, що в юності ворожка нагадала актору, що він проживе 25 років, але не уточнила, що це є відлік сімейного життя. Іван помер через чотири дні після них їх з Марічкою 25-го ювілею весілля.

Як виглядає могила Івана Миколайчука

Поховали зірку "Тіней забутих предків" на Байковому цвинтарі у Києві. На його могилі встановили білий хрест. З боку алеї на ньому вміщено текст української народної думи, що оплакує загиблого козака, а протилежного боку – барельєф актора в образі доброго пастиря.

Іван Миколайчук похований на Байковому цвинтарі

"Телеграф" писав раніше, де поховали українську актрису Оксану Батько-Ніщук та як виглядає могила. Вона померла у 43 роки.