Нічим не помітний пам’ятник з автографом: як виглядає могила легенди радянських фільмів Леонова і де похований

На рахунку Євгена Леонова понад 90 ролей

Відомого актора Євгена Леонова, як і його колеги по фільму "Джентльмени удачі" Савелія Крамарова, давно немає в живих. Але пам’ять про нього залишилася у серцях шанувальників його творчості, які періодично відвідують могилу актора та залишають квіти.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де поховано легендарного радянського актора Євгена Леонова і як зараз виглядає його могила. Ми дізналися про нього деякі факти.

Як актор Євген Леонов став відомим

Радянський актор Євген Леонов народився 1926 року в Москві, де закінчив середню школу. У підлітковому віці відвідував драматичний гурток, а коли почалася війна, Леонов став учнем токаря на авіазаводі, де працювала і його родина.

У 1943 році Євген вступив до Авіаційного приладобудівного технікуму ім. З. Орджонікідзе, але на третьому курсі покинув його та став студентом Московської експериментальної театральної студії при Московській обласній філармонії.

Після навчання Леонова забрали працювати у театр, де він почав розвивати кар’єру й у середині 60-х став знаменитим весь Радянський Союз. У кіно вперше Євген дебютував у 1947 році у фільмі "Олівець на льоду" та "Щасливий рейс", але всенародна популярність прийшла до нього після виходу кінострічки "Смугастий рейс".

Євген Леонов у молодості

Свій успіх у кінематографі Леонов підкріпив фільмами: "Донська повість", "Джентльмени удачі", "Звичайне диво", "Кін-дза-дза", "Тридцять три" та інші. Загалом актор знявся у понад 90 картинах.

Євген Леонов у фільмі "Джентльмени удачі"

Від чого помер Євген Леонов і як виглядає його могила

Легенди радянських фільмів Євгена Леонова не стало 29 січня 1994 року у віці 67 років, у нього відірвався тромб. Це сталося перед виставою, в якій він мав грати. Глядачі дізналися, що вистава скасовується через раптову смерть артиста, але не розійшлися, люди простояли біля театру зі свічками весь час, який мав йти спектакль.

Євген Леонов помер у 1994 році у віці 67 років

Поховали зірку фільму "Джентльмени удачі" на Новодівичому цвинтарі, поставивши йому скромний, нічим не помітний пам’ятник, на якому зображено автографа актора. Біля пам’ятника залишили невелику фотографію Євгена Леонова, яка з роками вицвіла і нещодавно її замінили на нову.

Могила Євгена Леонова

Як виглядає могила Євгена Леонова

Багато шанувальників обурювалися тим, що Леонову встановили таку просту надгробну плиту, а інші зазначають, що справа не в пам’ятнику, а в тому, що пам’ять про самого актора залишилася в серцях його шанувальників.

Євгена Леонова поховано на Новодівичому кладовищі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила зірки "Кавказької полонянки" Георгія Віцина. Дочка актора відмовилася ставити йому дорогий пам'ятник.