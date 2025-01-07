Її поховання розчарувало фанатів: як виглядає могила легенди радянського кіно Крачковської

Акторка мала ролі в деяких українських стрічках

Наталя Крачковська — радянська акторка театру, кіно та телебачення, яка знімалась у фільмах "12 стільців", "Місце зустрічі змінити не можна","Іван Васильович змінює професію". Артистки не стало у 2016 році, коли їй було 77. А на початку 2025 року померла акторка Інна Виходцева, яка мала українське коріння.

"Телеграф" розкаже, якою була діяльність Наталі Крачковської, і який вигляд має її могила.

Наталя Крачковська — що відомо

Наталя Крачковська з'явилась на світ у 1938 році в Москві. Навчалась у акторському виші і паралельно почала зніматися у кіно. Першими стрічками Крачковської були "Все починається з дороги", "У степовій тиші", "Нормандія-Німан", де вона мала невеликі ролі.

Кар'єра пішла угору, коли Крачковська познайомилась з режисером Леонідом Гайдаєм. Також цьому сприяв шлюб акторки зі звукорежисером Володимиром Крачковським. Так, жінка зіграла у стрічці "12 стільців", яка стала популярною у СРСР. У цій кінороботі вона виконала роль мадам Грицацуєвої.

Окрім цього, гру Крачковської можна побачити у стрічках "Іван Васильович змінює професію", "Місце зустрічі змінити не можна", "Калина червона", "Операція "Трест". Цікаво, що у її доробку є й українські стрічки, зокрема "Розповіді про Кешку і його друзів", "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Подвиг Одеси", "Якось в Одесі, або Як виїхати з СРСР".

Загалом акторка знялась у понад 130 кінороботах, серед яких — переважно другорядні та епізодичні ролі. Вона зазвичай виконувала комедійних персонажів, чому сприяла її зовнішність. Її називали "королевою комічного епізоду". Також Крачковська брала участь у дитячому гумористичному кіножурналі "Єралаш", дублювала фільми та мультфільми.

У 1988 році чоловік акторки, Володимир Крачковський помер, через що в неї з'явився депресивний стан. Жінка тривалий час не виходила з дому. А син акторки — Василь — працює звукорежисером на "Мосфільмі". У 1991 році у Карачковської з'явився онук, якого назвали Володимиром.

Могила Ніни Крачковської

Протягом останніх років свого життя Ніна Крачковська важко хворіла. Вона скаржилась, що її не підтримує ні син, ні інші рідні. У 2015 році у Крачковської стався серцевий напад, але тоді лікарі її врятували. Але у 2016 році акторку знову госпіталізували і встановили діагноз "інфаркт міокарда". Їй робили штучну вентиляцію легень, утм артистка мала інші супутні хвороби, тому й померла.

Крачковську поховали на Троєкурівському кладовищі у Москві. Їй встановили дерев'яний хрест, а саму могилу не загородили. Тому поховання мало закинутий вигляд і заросло травою. Син Крачковської — Василь — хотів перезахоронити біля неї свого батька, тому й не поспішав замовляти пам'ятник. Однак навіть, коли він це зробив, певний час нічого не змінював на місці поховання матері. Такий вигляд могили викликав обурення людей.

У 2023 році акторці встановили монумент, однак він має дещо дивний вигляд. Це два великих камені, з'єднані між собою, на яких немає портрету акторки. Також на місці поховання розташована стара табличка з її даними.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який вигляд має могила героїні Наді зі стрічки "Любов і голуби" Ніни Дорошиної. Акторки не стало у 2018 році.