Встановили пам’ятник за мільйон рублів, але ніхто не доглядає: як виглядає могила Наді з "Любов і голуби"

Близько двох років тому артистці встановили пам'ятник

Ніна Дорошина — відома радянська акторка, яка знялась у фільмі "Любов і голуби". Ця роль принесла їй славу на весь СРСР. У 2018 році артистки не стало через проблеми з серцем. А нещодавно померла радянська акторка з українським корінням Інна Виходцева.

"Телеграф" розкаже, що відомо про Ніну Дорошину, і який вигляд має її могила.

Ніна Дорошина — біографія

Ніна Дорошина народилась у 1934 році у Лосиноострівську. Навчалась на акторку у московському училищі, після якого почала грати у театрі "Современник". Уперше Дорошина знялась у кіно у 1955 році. Це був фільм "Перший ешелон".

Першу славу отримала завдяки стрічці "За сімейними обставинами", де виконала роль оперної співачки й акторки театру і кіно. Дорошина з'явилась у фільмах "Шалений день", "Людина народилася", "Неповторна весна", "Люди на мосту".

Акторка зіграла й в деяких українських стрічках, зокрема "Перший тролейбус", "Артист із Коханівки", "Лушка". Широку популярність Дорошина здобула завдяки фільму "Любов і голуби", в якому зіграла Надю. За неї вона отримала Першу премію на Всесоюзному театральному фестивалі у 1983 році.

Однак після цієї стрічки артистка вирішила зосередитися на роботі в театрі "Современник". Там вона працювала майже 60 років, з'являючись у виставах "Віндзорські насмішниці", "П'ята колона", "Третє бажання", "Голий король". Невдовзі Ніна з'явилась ще у двох художніх стрічках — "Вам що, наша влада не подобається?!" та "Гаражі".

Ніна Дорошина — могила

У 2014 році акторка пережила інфаркт, а вже через кілька років їй відмовили ноги. Жінка скаржилась, що немає кому доглядати за нею. У 2018 році Дорошина померла через хворобу серця. В останні хвилини свого життя акторка кричала по допомогу, сусіди викликали швидку. Утім, медикам не вдалось врятувати артистку.

Прощання з Дорошиною відбулося у московському театрі "Современник". Артистку відспівували у храмі Живоначальної Трійці. Поховали жінку на П'ятницькому цвинтарі у Москві. Могила акторки має скромний вигляд. Їй встановили дерев'яний хрест з металевою табличкою, на якій вказані її особисті дані.

Однак у мережі писали, що за могилою акторки немає кому доглядати. Хоча шанувальники періодично приносять квіти на її могилу, потім їх ніхто не прибирає. Також поховання артистки не було загороджене.

У 2023 році Дорошиній встановили пам'ятник, який профінансували колеги. Це бронзово-мідна стела з отвором, у якому встановили декоративного голуба. Це нагадує про відомий фільм за участі акторки — "Любов і голуби". На пам'ятник витратили близько мільйона рублів. Також почепили фото артистки радянських часів.

У грудні 2024 року у мережі з'явилось відео, на якому можна побачити закинуту могилу Дорошиної. Хоча пам'ятник встановили, огородження досі немає. До того ж портрет жінки у скляній рамці знесло вітром, і він розбився. Ймовірно, родичі та колеги Дорошиної не часто з'являються на місці її поховання.

Раніше "Телеграф" розповідав, від чого померла акторка Наталія Гундарєва, яка прославилась завдяки фільму "Солодка жінка". Її не стало у 57 років.