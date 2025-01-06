Установили памятник за миллион рублей, но никто не ухаживает: как выглядит могила Нади из "Любовь и голуби"

Около двух лет назад артистке установили памятник

Нина Дорошина — известная советская актриса, которая снялась в фильме "Любовь и голуби". Эта роль принесла ей славу на весь СССР. В 2018 году артистки не стало из-за проблем с сердцем. А недавно умерла советская актриса с украинскими корнями Инна Выходцева.

"Телеграф" расскажет, что известно о Нине Дорошиной, и как выглядит ее могила.

Нина Дорошина — биография

Нина Дорошина родилась в 1934 году в Лосиноостровске. Училась на актрису в московском училище, после которой начала играть в театре "Современник". В первый раз Дорошина снялась в кино в 1955 году. Это был фильм "Первый эшелон".

Первую славу получила благодаря ленте "По семейным обстоятельствам", где исполнила роль оперной певицы и актрисы театра и кино. Дорошина появилась в фильмах "Безумный день", "Человек родился", "Неповторимая весна", "Люди на мосту".

Актриса сыграла и в некоторых украинских лентах, в частности "Первый троллейбус", "Артист из Кохановки", "Лушка". Широкую популярность Дорошина приобрела благодаря фильму "Любовь и голуби", в котором сыграла Надю. Она получила Первую премию на Всесоюзном театральном фестивале в 1983 году.

Однако после этой картины артистка решила сосредоточиться на работе в театре "Современник". Там она работала почти 60 лет, появляясь в спектаклях "Виндзорские насмешницы", "Пятая колонна", "Третье желание", "Голый король". Вскоре Нина появилась еще в двух художественных фильмах — "Вам что, наша власть не нравится?!" и "Гаражи".

Нина Дорошина — могила

В 2014 году актриса пережила инфаркт, а уже через несколько лет ей отказали ноги. Женщина жаловалась, что некому ухаживать за ней. В 2018 году Дорошина умерла из-за болезни сердца. В последние минуты своей жизни актриса кричала за помощью, соседи вызвали скорую. Впрочем, медикам не удалось спасти артистку.

Прощание с Дорошиной прошло в московском театре "Современник". Артистку отпевали в храме Живоначальной Троицы. Похоронили женщину на Пятницком кладбище в Москве. Могила актрисы выглядит скромно. Ей установили деревянный крест с металлической табличкой, на которой указаны ее личные данные.

Однако в сети писали, что за могилой актрисы некому ухаживать. Хотя поклонники периодически приносят цветы на ее могилу, потом их никто не убирает. Также захоронение артистки не было огорожено.

В 2023 году Дорошиной установили памятник, профинансированный коллегами. Это бронзово-медная стелла с отверстием, в котором установили декоративного голубя. Это напоминает об известном фильме с участием актрисы — "Любовь и голуби". На памятник потратили около миллиона рублей. Также прицепили фото артистки советских времен.

В декабре 2024 года в сети появилось видео, на котором можно увидеть заброшенную могилу Дорошиной. Хотя памятник установили, ограждения до сих пор нет. К тому же, портрет женщины в стеклянной рамке снесло ветром, и он разбился. Вероятно, родственники и коллеги Дорошиной не часто появляются на месте захоронения.

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