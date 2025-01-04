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Зеркало, череп и театральные маски: как выглядит могила звезды советских фильмов Крамарова и где он похоронен

Автор
Катерина Любимова
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Савелий Крамаров — как выглядит могила советского актера и где похоронен
Савелий Крамаров — как выглядит могила советского актера и где похоронен. Фото Колаж "Телеграфа"

В 1981 году Савелий оставил карьеру в России и эмигрировал в США

Актера Савелия Крамарова, как и его коллеги по фильму "Иван Васильевич меняет профессию" Александра Демьяненко, давно нет в живых. Но похоронили звезду советского кино на чужбине, поскольку Савелий в 80-е годы покинул пределы России.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с актером и как выглядит его могила. Савелий Крамаров был похоронен на еврейском кладбище недалеко от Сан-Франциско (США).

Чем прославился Савелий Крамаров

Актер родился в 1934 году в Бауманском районе Москвы в еврейской семье. С детства он был творческим, поэтому после окончания школы решил поступать в театральный институт. Однако его не приняли и Савелий отправился учиться в Московский лесотехнический институт. Но от мечты своей не отказался и параллельно получал образование в театральной студии "Первый шаг".

Савелий Крамаров
Савелий Крамаров в молодости

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Вскоре он начал развивать актерскую карьеру. Крамаров дебютировал в кино в 1959 году в фильме "Ребята с нашего двора". Именно она дала артисту толчок и продемонстрировала его талант.

Всеобщая слава и популярность пришли к Савелию после выхода фильма "Неуловимые мстители", затем успех закрепила комедия "Иван Васильевич меняет профессию", "Джентльмены удачи" и "Афоня".

Савелий Крамаров
Савелий Крамаров в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Но после 70-х годов карьера Крамарова пошла на спад, и он решил уехать за границу. Сначала он думал о переезде в Израиль, но из страны актера не выпускали. Тогда он написал письмо президенту США Рональду Рейгану, и попросил принять его у себя в стране и дать возможность заниматься любимым делом. В 1981 году Савелий эмигрировал в Америку.

Как выглядит могила Савелия Крамарова и где он похоронен

В США карьера артиста не сразу начала складываться успешно, но благодаря своему упорству Крамаров смог продолжить заниматься любимым делом. Он снялся в нескольких кинолентах и готовился к серьезной роли в одном из фильмов, пока не узнал о своей болезни.

Савелий Крамаров
Савелий Крамаров в кинофильме "Космическая Одиссея 2010"

В 1995 году у советского актера диагностировали рак прямой кишки. Его состояние здоровья ухудшалось, он перенес два инсульта и ушел из жизни в 60-летнем возрасте.

Савелий Крамаров
У Савелия Крамарова был рак

Похоронили его на еврейском кладбище "Холмы бессмертия" возле Сан-Франциско. В 1997 году друзья установили ему памятник в виде гримерного столика, на котором разбросаны бронзовые театральные маски, стоит зеркало и размещен на монументе череп. На черном мраморе выгравированы слова на иврите: "Последний дар — вечный покой души твоей".

Могила актера Савелия Крамарова
Как выглядит могила советского актера Савелия Крамарова

Скульпторы вложили в памятник звезды советских фильмов сакральный смысл. Гримерный стол для Савелия не был простым предметом, ведь садившись за него, актер никогда не знал, какую маску ему придется примерить.

Савелий Крамаров похоронен в США
Савелий Крамаров похоронен на еврейском кладбище в США

Также на монументе возвели череп и зеркало, чтобы любой заглянувший туда помнил, что маски можно примерять бесконечно, но каждому предстоит предстать перед высшим судом таким, каким он есть на самом деле. Потом вместо зеркала вставили в рамку фотографию артиста.

Памятник Савелию Крамарову
Памятник Крамарову сделали в виде гримерного столика

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила звезды "Кавказской пленницы" Георгия Вицина. Дочь актера отказалась ставить ему дорогой памятник.

Теги:
#Актер #Иван Васильевич меняет профессию #Савелий Крамаров