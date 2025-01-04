Зеркало, череп и театральные маски: как выглядит могила звезды советских фильмов Крамарова и где он похоронен

В 1981 году Савелий оставил карьеру в России и эмигрировал в США

Актера Савелия Крамарова, как и его коллеги по фильму "Иван Васильевич меняет профессию" Александра Демьяненко, давно нет в живых. Но похоронили звезду советского кино на чужбине, поскольку Савелий в 80-е годы покинул пределы России.

"Телеграф" решил выяснить, что произошло с актером и как выглядит его могила. Савелий Крамаров был похоронен на еврейском кладбище недалеко от Сан-Франциско (США).

Чем прославился Савелий Крамаров

Актер родился в 1934 году в Бауманском районе Москвы в еврейской семье. С детства он был творческим, поэтому после окончания школы решил поступать в театральный институт. Однако его не приняли и Савелий отправился учиться в Московский лесотехнический институт. Но от мечты своей не отказался и параллельно получал образование в театральной студии "Первый шаг".

Савелий Крамаров в молодости

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Вскоре он начал развивать актерскую карьеру. Крамаров дебютировал в кино в 1959 году в фильме "Ребята с нашего двора". Именно она дала артисту толчок и продемонстрировала его талант.

Всеобщая слава и популярность пришли к Савелию после выхода фильма "Неуловимые мстители", затем успех закрепила комедия "Иван Васильевич меняет профессию", "Джентльмены удачи" и "Афоня".

Савелий Крамаров в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

Но после 70-х годов карьера Крамарова пошла на спад, и он решил уехать за границу. Сначала он думал о переезде в Израиль, но из страны актера не выпускали. Тогда он написал письмо президенту США Рональду Рейгану, и попросил принять его у себя в стране и дать возможность заниматься любимым делом. В 1981 году Савелий эмигрировал в Америку.

Как выглядит могила Савелия Крамарова и где он похоронен

В США карьера артиста не сразу начала складываться успешно, но благодаря своему упорству Крамаров смог продолжить заниматься любимым делом. Он снялся в нескольких кинолентах и готовился к серьезной роли в одном из фильмов, пока не узнал о своей болезни.

Савелий Крамаров в кинофильме "Космическая Одиссея 2010"

В 1995 году у советского актера диагностировали рак прямой кишки. Его состояние здоровья ухудшалось, он перенес два инсульта и ушел из жизни в 60-летнем возрасте.

У Савелия Крамарова был рак

Похоронили его на еврейском кладбище "Холмы бессмертия" возле Сан-Франциско. В 1997 году друзья установили ему памятник в виде гримерного столика, на котором разбросаны бронзовые театральные маски, стоит зеркало и размещен на монументе череп. На черном мраморе выгравированы слова на иврите: "Последний дар — вечный покой души твоей".

Как выглядит могила советского актера Савелия Крамарова

Скульпторы вложили в памятник звезды советских фильмов сакральный смысл. Гримерный стол для Савелия не был простым предметом, ведь садившись за него, актер никогда не знал, какую маску ему придется примерить.

Савелий Крамаров похоронен на еврейском кладбище в США

Также на монументе возвели череп и зеркало, чтобы любой заглянувший туда помнил, что маски можно примерять бесконечно, но каждому предстоит предстать перед высшим судом таким, каким он есть на самом деле. Потом вместо зеркала вставили в рамку фотографию артиста.

Памятник Крамарову сделали в виде гримерного столика

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила звезды "Кавказской пленницы" Георгия Вицина. Дочь актера отказалась ставить ему дорогой памятник.