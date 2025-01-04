Дзеркало, череп та театральні маски: як виглядає могила зірки радянських фільмів Крамарова і де він похований

У 1981 році Савелій залишив кар’єру в Росії та емігрував до США

Актора Савелія Крамарова, як і його колеги з фільму "Іван Васильович змінює професію" Олександра Дем’яненка, давно немає в живих. Але поховали зірку радянського кіно на чужині, оскільки Савелій у 80-ті роки залишив межі Росії.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що сталося з актором і як виглядає його могила. Савелія Крамарова було поховано на єврейському цвинтарі недалеко від Сан-Франциско (США).

Чим прославився Савелій Крамаров

Актор народився 1934 року в Бауманському районі Москви в єврейській родині. З дитинства він був творчим, тому після закінчення школи вирішив вступати до театрального інституту. Однак його не прийняли й Савелій вирушив навчатися до Московського лісотехнічного інституту. Але від своєї мрії не відмовився і паралельно здобував освіту в театральній студії "Перший крок".

Савелій Крамаров у молодості

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Незабаром він почав розвивати акторську кар’єру. Крамаров дебютував у кіно у 1959 році у фільмі "Хлопці з нашого двору". Саме вона дала артисту поштовх та продемонструвала його талант.

Загальна слава та популярність прийшли до Савелія після виходу фільму "Невловимі месники", потім успіх закріпила комедія "Іван Васильович змінює професію", "Джентльмени удачі" та "Афоня".

Савелій Крамаров у фільмі "Іван Васильович змінює професію"

Але після 70-х кар’єра Крамарова пішла на спад, і він вирішив виїхати за кордон. Спершу він думав про переїзд до Ізраїлю, але з країни актора не випускали. Тоді він написав листа президенту США Рональду Рейгану, і попросив прийняти його у себе в країні й дати можливість займатися улюбленою справою. У 1981 році Савелій емігрував до Америки.

Як виглядає могила Савелія Крамарова і де його поховано

У США кар’єра артиста не одразу почала складатися успішно, але завдяки своїй завзятості Крамаров зміг продовжити улюблену справу. Він знявся в кількох кінострічках і готувався до серйозної ролі в одному з фільмів, доки не дізнався про свою хворобу.

Савелій Крамаров у кінофільмі "Космічна Одіссея 2010"

У 1995 році у радянського актора діагностували рак прямої кишки. Його стан здоров’я погіршувався, він переніс два інсульти й пішов із життя у 60-річному віці.

У Савелія Крамарова був рак

Поховали його на єврейському цвинтарі "Холми безсмертя" біля Сан-Франциско. У 1997 році друзі встановили йому пам’ятник у вигляді гримерного столика, на якому розкидані бронзові театральні маски, стоїть дзеркало та розміщений на монументі череп. На чорному мармурі вигравіювано слова на івриті: "Останній дар — вічний спокій душі твоєї".

Як виглядає могила радянського актора Савелія Крамарова

Скульптори вклали у пам’ятник зірки радянських фільмів сакральний зміст. Гримерний стіл для Савелія не був простим предметом, адже сідавши за нього, актор ніколи не знав, яку маску йому доведеться приміряти.

Савелія Крамарова поховано на єврейському цвинтарі в США

Також на монументі звели череп і дзеркало, щоб будь-хто заглянувши туди пам’ятав, що маски можна приміряти нескінченно, але кожному належить постати перед вищим судом таким, яким він є насправді. Потім замість дзеркала було вставлено в рамку фотографію артиста.

Пам’ятник Крамарову зробили у вигляді гримерного столика

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила зірки "Кавказької полонянки" Георгія Віцина. Дочка актора відмовилася ставити йому дорогий пам’ятник.