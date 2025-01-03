Установили памятник за 2 миллиона рублей: как выглядит могила звезды СССР из Харьковской области Нины Руслановой

Актриса отошла в вечность в 2021 году

Нина Русланова — советская актриса, прославившаяся ролями в лентах "Собачье сердце", "Не стреляйте в белых лебедей", "Настройщик". Женщины не стало в 75 лет из-за болезни на фоне коронавируса. А недавно умерла актриса фильма "Москва слезам не верит" с украинскими корнями Инна Выходцева.

"Телеграф" расскажет о карьере актрисы и где ее похоронили.

Нина Русланова — что известно

Будущая актриса родилась в 1945 году. Ее нашли в Харьковской области и передали в детский дом, где ей дали условную фамилию, отчество и дату рождения. Училась в строительном училище, после которого работала маляром.

Впоследствии Русланова поступила в Харьковский театральный институт, но не закончила обучение. Она перебралась в Москву, где поступила в театральное училище. Во время учебы дебютировала в ленте "Краткие встречи", за которую получила премию "Ника" за лучшую женскую роль. В течение 15 лет актриса работала в театре Вахтангова и 3 года – в театре Маяковского.

В общей сложности Русланова сыграла более чем в 150 лентах. В частности, в "Тени исчезают в полдень", "Не стреляйте в белых лебедей", "Афоня", "Берегите мужчин", "Собачье сердце", "Настройщик". Эти фильмы были популярны в Советском Союзе. За фильм "Настройщик" Русланову наградили кинопремиями "Ника" и "Золотой орел".

Русланова была востребована во все времена, и поэтому она не почувствовала кризиса 90-х, ведь всегда играла роли в кино. Она перевоплощалась как в комедийных, так и драматических героинь. Особенно хорошо играла глубоко психологические роли.

Также Русланова появилась в лентах "Завтра была война", "Афганский излом", которые воспроизводили существовавший в СССР культ войны. Кроме этого, часто играла в разных мелодрамах, таких как "Зимняя вишня", "Бедная Саша", "Мамука", "Лебединый рай", "Папины дочки". А еще она занималась озвучкой мультфильмов.

Могила Нины Руслановой

Нина Русланова имела проблемы с сердцем, в частности, в 2014 году она пережила инфаркт. В 2021 году у актрисы обнаружили дыхательную недостаточность, но она не обращалась к медикам. Впоследствии женщина попала в реанимацию из-за того, что состояние ухудшилось. Она болела коронавирусом, и одновременно у женщины обострились проблемы с сердцем.

Медикам не удалось спасти Русланову, и в 2021 году она умерла. Дочь актрисы Олеся обвиняла врачей в халатности. Она рассказывала, что ее мать неправильно лечили, а в реанимацию отправили слишком поздно.

С Руслановой простились в Центральном доме кинематографистов, что в Москве. На похороны пришли родные, близкие, друзья и коллеги, а гроб из помещения выносили под аплодисменты. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Ей установили деревянный крест с фото и личными данными.

В сети писали, что могила Руслановой выглядела неухоженно. Ее не отгородили от других, а посмертная табличка лежала прямо на земле. Дочь Руслановой рассказывала, что не имеет средств на установку памятника маме. Она обращалась в разные организации, но это не помогло.

В августе 2024 года Руслановой установили памятник, который стоил около 2 миллионов рублей. Финансово помог это сделать один из благотворительных фондов. Над мемориалом работала команда профессионалов. Он предполагал памятник из гранита, колонну, на которой разместили портрет актрисы и еще один портрет на постаменте.

Открытие памятника сопровождалось банкетом с шашлыками, закусками и алкоголем. Таким образом, дочь Руслановой Олеся почтила мать и отпраздновала свой день рождения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила российского актера Владимира Меньшова. Он сыграл в ленте "Снегурочку вызывали".