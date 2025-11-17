Грешная любовь к мини и желание быть Меланией. Модные конфузы 72-летней жены Макрона (фото)

Большая проблема связана не с одеждой

Жена президента Франции Эмманюэля Макрона всегда выходит на публику в утонченных нарядах. Однако 72-летней первой леди немало достается от модных критиков. И есть за что.

Что нужно знать:

Стиль Брижит Макрон часто становится предметом модных споров

Голубой костюм жены Макрона на инаугурации напомнил наряд Мелании Трамп

Основные проблемы с образом связаны с сутулостью, пропорциями тела и прической

На политической сцене Брижит нередко вызывает жаркие дискуссии относительно ее чувства стиля. Проблем добавляют ее сутулость, любовь к мини-юбкам и коротким платьям, а также желание быть похожей на американскую коллегу Меланию Трамп.

Одной из первых модных провалов считается образ на инаугурации мужа Эмманюэля в 2017 году. Тогда стало ясно: наряд Брижит повторяет один из самых ярких образов первой леди США.

На мероприятии Макрон предстала в голубом костюме Louis Vuitton, который западные стилисты сразу же сравнили с нарядом Мелании Трамп — ансамблем Ralph Lauren, в котором она появилась на инаугурации своего мужа, президента США Дональда Трампа. В "модной дуэли" двух первых леди критики почти единогласно отдали предпочтение Мелании.

Фото: Getty Images

Стиль одежды жены Макрона не совсем совпадает с тем характером, который мы представляем себе первую леди. У маленькой, но сильной женщины худые руки и ноги, кажущиеся довольно жилистыми. Именно поэтому некоторые короткие платья и юбки нарушают статусный баланс, а "игривые" и иногда "детские" детали выглядят на ней довольно нелепо.

Фото: Getty Images

Брижит Макрон первая слева. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Большая часть проблем Брижит с одеждой на самом деле связана не с самими вещами, а с осанкой. У нее есть легкая диспропорция между верхней и нижней частью тела, и она часто лишь усугубляется из-за небольшой сутулости плеч и выдвижения головы вперед. Создается ощущение, что шеи почти нет, а голова словно просто приставлена к телу.

Фото: Getty Images

Другая проблема — распущенные волосы, которые так же визуально утяжеляют силуэт и укорачивают шею. Высокие прически выглядят гораздо гармоничнее и зрительно удлиняют линию шеи и корпуса.

Фото: Getty Images

Ранее мы писали, делала ли Брижит Макрон пластические операции. Напомним, что ей пришлось изменять свой стиль и контролировать поведение, чтобы ее образ не исказили и не превратили в повод для новых сплетен. Ведь недруги бездоказательно заявляют, что жена президента Франции родилась мужчиной.