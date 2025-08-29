Укр

Хорошая генетика или хирургическое вмешательство? Делала ли Брижит Макрон пластические операции

Наталья Дума
Брижит Макрон сейчас 72 года Новость обновлена 29 августа 2025, 13:49
Брижит Макрон сейчас 72 года. Фото Getty Images, коллаж "Телеграфа"

Есть даже теория о том, что Брижит Макрон сменила пол — до этого она якобы была мужем.

Первая леди Франции Брижит Макрон находится в центре внимания не только из-за возможного развода с мужем и конспирологических теорий о том, что она изменила пол. Уже много лет публику интересуют пластические операции, которые она якобы делала.

В СМИ пишут и о ринопластике, и об "омолаживающих" операциях, и даже о том, что в молодости она была мужчиной и изменила пол. Однако сама Брижит никогда не подтверждала, что прибегало к изменениям во внешности благодаря хирургическому вмешательству.

Ринопластика и ботокс – правда или фантазия?

В западных СМИ пишут, что супруга президента Франции могла сделать ринопластику. В сети заметили, что форма носа Брижит Макрон изменилась. Кончик ее носа якобы стал уже, чем на снимках с ее молодости.

Брижит Макрон в молодости
Брижит Макрон в молодости
Брижит Макрон
Брижит Макрон сейчас. Фото: Getty Images

Эксперты отмечают, что щеки Брижит выглядят подтянутыми, а кожа гладкой. Это либо идеальный макияж каждый раз, либо инъекции филеров. Некоторые даже предполагают, что 72-летняя первая леди прибегает к ботокс-терапии.

Брижит Макрон
Фото: Getty Images

В 2019-м появилась информация, что первая леди перенесла трехчасовую омолаживающую процедуру лица в одной из частных клиник Парижа. По предположениям прессы, операция прошла в июле, в Американской больнице в Париже, специализирующейся на эстетической хирургии. Пресссекретарь не прокомментировал, а Брижит Макрон только вернулась к публичной жизни со "свежим" видом примерно через три недели.

Брижит Макрон в молодости
Брижит Макрон в молодости
Брижит Макрон
Брижит Макрон. Фото: Getty Images

Кроме эстетических догадок, в интернете распространяются абсурдные теории, в частности, связанные с статьей Брижит Макрон. Американская "независимая журналистка" Наташа Рэй запускала подозрения о том, что первая леди Франции якобы была мужчиной до операции по смене пола. Эти утверждения не имеют никаких официальных подтверждений.

#Президент Франции #Пластические операции #Эммануэль Макрон #Брижит Макрон