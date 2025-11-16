После рассасывания опасных филлеров артистка "поплыла"

Известная певица украинского происхождения Таисия Повалий сделала себе многочисленные "уколы красоты" и обезобразилась. Предательница Украины скрывает результат за толстым слоем макияжа.

Что нужно знать:

Эксперт рассказал, что Повалий активно пользуется пластикой и инвазивными процедурами

Певице вводили опасные филлеры, из-за которых кожа просто провисла

Вместе с женой продолжает делать "уколы красоты" продюсер Игорь Лихута

Исполнительница, которой 10 декабря должно исполниться 61 год, не скрывала, что обращается к услугам пластических хирургов. Она не раз оказывалась в центре обсуждений из-за своей внешности, которая со временем заметно изменилась.

Таисия Повалий в молодости

Как рассказал в интервью "Фокусу" пластический хирург Дмитрий Слоссер, кроме тонны косметики Повалий пользуется инвазивными косметологическими процедурами. Кроме того, специалист отметил, что артистка вводила себе в лицо опасные для здоровья филлеры. По его словам, после их рассасывания кожа неизбежно начнет провисать.

Каждый раз, когда смотрю на ее новые фото, кажется, будто это совсем другая женщина. Снять макияж — и мы снова увидим другую внешность сказал эксперт

Повалий изменилась до неузнаваемости

Слоссер утверждает, что в прошлом Повалий делала ринопластику и корректировала линию нижней челюсти. По словам эксперта, изменение контура челюсти, скорее всего, было выполнено с использованием филлеров, а не имплантов. А подтяжка лица и бровей стали выглядеть довольно агрессивно.

Из-за поднятых бровей ее лицо выглядит нетипично, что повлекло даже "эффект незнакомки" среди публики. Люди на самом деле могли не узнать ее заявил пластический хирург

Вот как сейчас выглядит Повалий в России

В сентябре 2025 года запроданка рассказала росСМИ, что продолжает делать "уколы красоты". Более того, ее второй муж, продюсер Игорь Лихута сам является клиентом пластических хирургов. Ранее "Телеграф" писал, что известно о первом муже Таисии Повалий.