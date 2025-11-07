Ушла от него спустя 11 лет брака и оставила сына: как выглядит первый муж Повалий

Она разбила не только свою семью, ну и чужую

Скандальная певица и предательница Украины Таисия Повалий была в первом браке с музыкантом Владимиром Повалий. Она изменила ему с продюсером Игорем Лихутой.

Что нужно знать:

Таисия Гирявец вышла замуж за музыканта Владимира Повалий в начале 1980-х

Певица ушла от мужа к продюсеру Игорю Лихуте

Владимир Повалий позже женился на младшей коллеге

С Владимиром Повалий (1958 года рождения), который музыкантом‑клавишником работал в киевском Мюзик‑холле, Таисия Гирявец (девичья фамилия) познакомилась в начале 1980‑х годов. Мужчина занимался аранжировками и был частью музыкального круга, в котором Гирявец лишь начинала свою карьеру.

Романтические чувства между молодыми людьми зародились позже, во время сбора летнего урожая в колхозе. Спустя несколько месяцев Владимир сделал 18-летней Таисии предложение, а в 1982 году пара официально оформила брак и начала жить вместе с родителями музыканта.

Разбила и свою, и чужую семью

В 1983 году у супругов родился сын Денис. Прожили Таисия и Владимир вместе 11 лет, до того момента, как певица заявила мужу, что уходит к другому — продюсеру Игорю Лихуте. На тот момент он и сам состоял в браке и воспитывал двоих детей. Артистка оставила маленького сына на воспитание Владимиру, а в декабре 1993 года вышла замуж за Лихуту.

Таисия и Владимир Повалий с сыном Денисом

Где сейчас Владимир Повалий

Музыкант долгое время был холостяков, а позже женился на своей коллеге Юлии, с которой они вместе работали в президентском оркестре. Известно, что Юлия младше мужчины на 16 лет.

На презентации клипа сына Дениса в Киеве, которая состоялась в 2012 году, Повалий заявил, что с бывшего женой не общается. Где мужчина и как он сейчас выглядит — неизвестно.

Владимир Повалий в 2012 году

Повалий с женой Юлией

