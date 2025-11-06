Назвал Зеленского "марионеткой". Что говорит о войне дед Юра из "Сватов" и где он сейчас

Актера "похоронили" из-за конфликта с известным путинистом

Известный актер Анатолий Васильев поддержал вторжения России в Украину. Его прославила роль дедушки Юры в популярном сериале Студии "Квартал 95".

Что нужно знать:

Анатолий Васильев — известный актер, сыгравший в "Экипаже" и "Сватах"

Он ушел из сериала после конфликта с режиссером и коллегой

Артист назвал президента Зеленского "врагом России" и "марионеткой Запада"

Васильев родился 6 ноября 1946 года (сейчас ему 79 лет) в российском Нижнем Тагиле. Окончил Школу-студию МХАТ, а после выпуска до 1973 года играл в Московском театре Сатиры. С 1995 года актер работает в Театре имени Моссовета.

Снялся россиянин в более чем в пятидесяти фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в картинах "Экипаж" 1979 года и "Сваты".

Васильев с актером Леонидом Филатовым в "Экипаже"

В сериале Васильев играл лишь с первого по четвертый сезоны (2008-2010), а после сценаристы "похоронили" его героя — он ушел из проекта из-за конфликта с режиссером Андреем Яковлевым и коллегой по съемкам, нынешним путинистом Федором Добронравовым.

Что говорит о войне Анатолий Васильев

В 2018 году актер был внесен в базу "Миротворец" за поездку в аннексированный Россией Крым. Васильев тогда заявил, что считает полуостров "российским" и "это не обсуждается".

Позже артист заявил, что Украину якобы "обрабатывают" и "помогают" в этом западные люди и деньги, при помощи которых "начали тотальную обработку населения и воспитание ненависти к России". Кроме того, Васильев назвал президента Украины Зеленского "врагом России" и "политической марионеткой в чужих руках".

Причем марионеткой испуганной, которая не просто двигается по чужой команде, но при этом еще и делает вид, что все, что им совершается, это его собственная инициатива Анатолий Васильев

Где сейчас Анатолий Васильев

На странице актера в Инстаграме последний пост датирован 2 января 2025 года, где он поздравляет подписчиков с Новым годом. Судя по геолокации, Васильев сейчас находится в Германии, однако на странице указано, что аккаунтом управляет его команда. Впрочем, он продолжает развлекать россиян в театрах, а также кино.

Выступивший за убийства украинцев артист был женат с известной российской актрисой Татьяной Васильевой. Ранее "Телеграф" писал, что известно о женах Анатолия Васильева.