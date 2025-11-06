Назвав Зеленського "маріонеткою". Що говорить про війну дід Юра зі "Сватів" і де він зараз

Актора "поховали" через конфлікт із відомим путіністом

Відомий актор Анатолій Васильєв підтримав вторгнення Росії в Україну. Його прославила роль дідуся Юри у популярному серіалі Студії "Квартал 95".

Що потрібно знати:

Анатолій Васильєв — відомий актор, який зіграв в "Екіпажі" і "Сватах"

Він пішов із серіалу після конфлікту з режисером та колегою

Артист назвав президента Зеленського "ворогом Росії" і "маріонеткою Заходу"

Васильєв народився 6 листопада 1946 року (зараз йому 79) у російському Нижньому Тагілі. Закінчив Школу-студію МХАТ, а після випуску до 1973 року грав у Московському театрі Сатири. З 1995 року актор працює у Театрі імені Мосради.

Знявся росіянин у понад п’ятдесяти фільмах. Найбільшу популярність йому принесли ролі у картинах "Екіпаж" 1979 року та "Свати".

Васильєв із актором Леонідом Філатовим в "Екіпажі"

У серіалі Васильєв грав лише з першого по четвертий сезони (2008-2010), а після сценаристи "поховали" його героя — він пішов із проєкту через конфлікт з режисером Андрієм Яковлєвим та колегою зі зйомок, нинішнім путіністом Федором Добронравовим.

Що говорить про війну Анатолій Васильєв

У 2018 році актор був внесений до бази "Миротворець" за поїздку до анексованого Росією Криму. Васильєв тоді заявив, що вважає півострів "російським" і "це не обговорюється".

Пізніше артист заявив, що Україну нібито "обробляють" і "допомагають" у цьому західні люди та гроші, за допомогою яких "почали тотальну обробку населення та виховання ненависті до Росії". Крім того, Васильєв назвав президента України Зеленського "ворогом Росії" та "політичною маріонеткою в чужих руках".

Причому маріонеткою зляканою, яка не просто рухається по чужій команді, але при цьому ще й удає, що все, що ним відбувається, це його власна ініціатива Анатолій Васильєв

Де зараз Анатолій Васильєв

На сторінці актора в Інстаграмі останній датовано 2 січня 2025 року, де він вітає підписників із Новим роком. Судячи з геолокації, Васильєв зараз перебуває у Німеччині, проте на сторінці вказано, що акаунтом керує його команда. Втім, він продовжує розважати росіян у театрах та кіно.

Артист, який виступив за вбивства українців, був одружений з відомою російською актрисою Тетяною Васильєвою. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про дружин Анатолія Васильєва.