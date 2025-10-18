Рус

Зараз їй 23, а її мама прославляє Путіна: куди зникла сама перша Женя зі "Сватів" і як вона виглядає

Тетяна Кармазіна
Уляна Іващенко зіграла маленьку Женю Ковальову у "Сватах"
Уляна Іващенко зіграла маленьку Женю Ковальову у "Сватах". Фото Колаж "Телеграфу"

Дівчинка пішла з серіалу за настановою батьків

Уляна Іващенко — російська актриса, яка стала відомою завдяки українському серіалу "Свати". У дитинстві вона зіграла Женю Ковальову у першому та другому сезонах, а потім її замінила українка Софія Стеценко.

Що потрібно знати:

  • Уляна Іващенко народилася в сім’ї акторів
  • Після слави у серіалі "Свати" вона пішла з кіно заради освіти
  • Під псевдонімом Ендерс Уляна побудувала кар’єру блогерки та стала популярна у TikTok та YouTube

Уляна народилася 18 жовтня 2002 року у Москві в сім’ї артистів. Батько Петро Іващенко працює актором озвучування та диктором, а мати Інна Корольова є актрисою Московського драматичного театру "Бенефіс". Рідні донька та мама, яка хвалить Путіна за війну проти українців, разом зіграли у "Сватах".

Уляна Іващенко у дитинстві з батьками

Після виходу другого сезону серіалу батьки Уляни відмовилися від співпраці, оскільки дівчинці потрібно було навчатися у московській гімназії, а зйомки проходили у Києві. Сама ж Корольова й надалі продовжила грати маму головної героїні.

Крім навчання, Іващенко займалася у Центрі дитячої творчості на Набережній у Москві та була ведучою на "Дитячому радіо". Після закінчення гімназії Уляна вступила до Московського державного лінгвістичного університету.

Уляна з мамою-путіністкою

Де зараз Уляна Іващенко

Взявши творчий псевдонім Ендерс, дівчина почала будувати кар’єру блогерки та покінчила з акторством. У 2013 році Уляна запустила свій канал на YouTube, а пізніше стала активно розвивати акаунт у TikTok. У її контенті — пранки, ролики про макіяж та інші розважальні відео.

Іващенко мовчить про війну в Україні, де колись набула популярності та слави.

