Вийшла заміж за росіянина: де зараз і що говорить про війну уродженка Донецька Астровська із "Фабрики зірок"

Ексфабрикантка вже кілька років не живе в Україні

Повномасштабна війна Росії проти України показала справжні обличчя публічних особистостей. Однією з українок, яка ніяк не проявила себе під час війни, є зірка проєкту "Орел і решка" Аліна Астровська, яка святкує 18 жовтня своє 36-річчя.

Що потрібно знати:

Аліна Астровська прославилася після участі у "Фабриці зірок" та проєкту "Орел і решка"

Кілька років вона жила між Україною та Росією

Ведуча вийшла заміж за росіянина та народила двох синів

Дівчина народилась в 1989 році в Донецьку. Упродовж 9 років займалась танцями та входила до Асоціації сучасних та естрадних танців України. Згодом пробувала свої сили в балеті. Після закінчення школи переїхала до Києва, де вступила в університет культури та мистецтв. Протягом навчання брала участь у різних конкурсах і шоу.

Так, Астровська вперше спробувала потрапити у популярне талант-шоу "Фабрика зірок". Однак тоді їй не вийшло це зробити. Друга спроба у 2009 році виявилась успішною й дівчину відібрали в проєкт. Вона брала участь у прямих ефірах і швидко стала популярною. Костянтин Меладзе навіть написав Аліні пісню "Не з тобою", яка була хітом на той час.

Аліна Астровська - "Не з тобою"

Після закінчення проєкту Астровська стала учасницею жіночого колективу REAL O, де співала упродовж 5 років. Там її колегою була одеситка Регіна Тодоренко, яка зараз також живе в Росії та мовчить про війну.

У 2015 році Аліна брала участь у програмі "Герої&Коханці" на "Новому каналі", де за її серце боролися різні чоловіки. Утім, проєкт не був надто успішним на українському телебаченні й проіснував недовго.

У 2017 році дівчина стала виступати сольно як ASTROVSKAYA та презентувала свій перший альбом "Торкайся". А вже через рік Астровську обрали однією з ведучих тревел-шоу "Орел і решка", що й зробило її широко популярною. Паралельно українка знімалась у різних російських програмах і кіно.

Особисте життя

Аліна Островська мала насичене особисте життя. У 18 років вперше вийшла заміж за футболіста Євгенія Бредуна. Пара була разом протягом 3 років, утім, розійшлися через зраду чоловіка.

У 2011 році ширились чутки, що дівчина перебуває у стосунках з ексучасником "Фабрики зірок" Олексієм Матіасом. Подейкували, що вони навіть жили певний час разом. Утім, ця історія не отримала продовження.

З 2016 по 2018 рік була в шлюбі з українським бізнесменом, якого звати Ігор. Однак згодом їхньому шлюбу настав кінець.

Через певний час Астровська почала зустрічатися зі своїм колегою з "Орла і решки" Антоном Лаврентьєвим. Після 3 років стосунків пара побралась у Москві. До цього дівчина жила на дві країни — Україну та Росію, але після весілля переїхала до чоловіка в країну-агресорку.

Чим займається зараз

Коли почалась війна, Аліна Астровська жодним чином не відреагувала на повномасштабне вторгнення росіян. Дівчина вдавала вигляд, ніби нічого не сталося. У березні 2022 року вона народила первістка.

У своєму інстаграмі Астровська не засудила війну, розпочату Росією проти нашої держави. Лише одного разу дівчина заговорила про те, що її бабуся померла в Донецьку. Вона сказала, що чула вибухи, коли спілкувалась з мамою телефоном й назвала їх "жахом". Більше на цю тему вона не говорила.

У 2023 році дівчина створила свій бренд прикрас. Вона продовжує жити в країні-окупантці, відвідувати там публічні заходи та подорожувати світом. А ще Аліна знімала акторські візитки, тож очевидно хоче зніматися в російському кіно.

У 2024 році в Астровської та Лаврентьєва з'явилась друга дитина. Тепер подружжя виховує двох синів і ділиться світлинами в соцмережах.

