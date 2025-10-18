Сейчас ей 23, а ее мама прославляет Путина: куда пропала самая первая Женя из "Сватов" и как она выглядит
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Девочка ушла из сериала по наставлению родителей
Ульяна Иващенко — российская актриса, ставшая известной благодаря украинскому сериалу "Сваты". В детстве она сыграла Женю Ковалеву в первом и втором сезонах, а затем ее заменила украинка София Стеценко.
Что нужно знать:
- Ульяна Иващенко родилась в семье актеров
- После славы в сериале "Сваты" она ушла из кино ради образования
- Под псевдонимом Эндерс Ульяна построила карьеру блогерши и стала популярна в TikTok и YouTube
Ульяна родилась 18 октября 2002 года в Москве в семье артистов. Отец Петр Иващенко работает актером озвучивания и диктором, а мать Инна Королева является актрисой Московского драматического театра "Бенефис". Родные дочь и мама, которая хвалит Путина за войну против украинцев, вместе сыграли в "Сватах".
После выхода второго сезона сериала родители Ульяны отказались от сотрудничества, поскольку девочке нужно было учиться в московской гимназии, а съемки проходили в Киеве. Сама же Королева и дальше продолжила играть маму главной героини.
Помимо учебы, Иващенко занималась в Центре детского творчества на Набережной в Москве и была ведущей на "Детском радио". После окончания гимназии Ульяна поступила в Московский государственный лингвистический университет.
Где сейчас Ульяна Иващенко
Взяв творческий псевдоним Эндерс, девушка начала строить карьеру блогерши и покончила с актерством. В 2013 году Ульяна запустила свой канал на YouTube, а позже стала активно развивать аккаунт в TikTok. В ее контенте — пранки, ролики о макияже и другие развлекательные видео.
Иващенко молчит о войне в Украине, где когда-то обрела популярность и славу.
@ulyana_en
✦ тгк: ohpangea♬ быстрее - usemems
@ulyana_en с днём предобморочного состояния! 😍 #рекомендации #тренды ♬ Life Goes On - Oliver Tree
Ранее мы писали о судьбе Кати Беркович из "Сватов", украинской актрисы Марины Сердешнюк. Также "Телеграф" писал, что говорит о войне актер Николай Добрынин, сыгравший Митяя.