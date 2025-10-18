Девочка ушла из сериала по наставлению родителей

Ульяна Иващенко — российская актриса, ставшая известной благодаря украинскому сериалу "Сваты". В детстве она сыграла Женю Ковалеву в первом и втором сезонах, а затем ее заменила украинка София Стеценко.

Что нужно знать:

Ульяна Иващенко родилась в семье актеров

После славы в сериале "Сваты" она ушла из кино ради образования

Под псевдонимом Эндерс Ульяна построила карьеру блогерши и стала популярна в TikTok и YouTube

Ульяна родилась 18 октября 2002 года в Москве в семье артистов. Отец Петр Иващенко работает актером озвучивания и диктором, а мать Инна Королева является актрисой Московского драматического театра "Бенефис". Родные дочь и мама, которая хвалит Путина за войну против украинцев, вместе сыграли в "Сватах".

Ульяна Иващенко в детстве с родителями

После выхода второго сезона сериала родители Ульяны отказались от сотрудничества, поскольку девочке нужно было учиться в московской гимназии, а съемки проходили в Киеве. Сама же Королева и дальше продолжила играть маму главной героини.

Помимо учебы, Иващенко занималась в Центре детского творчества на Набережной в Москве и была ведущей на "Детском радио". После окончания гимназии Ульяна поступила в Московский государственный лингвистический университет.

Ульяна с мамой-путинисткой

Где сейчас Ульяна Иващенко

Взяв творческий псевдоним Эндерс, девушка начала строить карьеру блогерши и покончила с актерством. В 2013 году Ульяна запустила свой канал на YouTube, а позже стала активно развивать аккаунт в TikTok. В ее контенте — пранки, ролики о макияже и другие развлекательные видео.

Иващенко молчит о войне в Украине, где когда-то обрела популярность и славу.

