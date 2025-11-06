Потрапив у ДТП і погрожував журналістам. Де зараз капітан Гнєзділов із "Пса" Михайло Жонін

Актор народився у місті, яке зараз перебуває в окупації

Відомий актор театру та кіно Михайло Жонін живе в Україні. У популярному серіалі "Пес" він грав із росіянином Микитою Панфіловим.

Що потрібно знати:

Михайло Жонін народився у Новій Каховці і став відомий ролями у кіно та серіалах

Одружений з актрисою. Вони зустрілися під час дубляжу "Роксолани"

У жовтні 2021 року актор потрапив у скандальну ДТП та погрожував журналістам на місці події

З початку вторгнення у 2022 році Жонін продовжує жити в Україні, він підтримує ЗСУ

Український артист народився 6 листопада 1974 року (зараз йому 51) у Новій Каховці Херсонської області (з 24 лютого 2022 року місто перебуває під тимчасовою окупацією росіянами). З дитинства займався у "Народному театрі" і завжди брав участь у шкільному КВК. 1995 року закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. Карпенка-Карого за спеціальністю "актор драматичного театру та кіно".

Михайло Жонін у молодості

Працює у Київському Театрі на лівому березі та театрі "Ательє 16". З 2002 року знімається у кіно, дебютувавши у фільмі "Лялька". Далі були успішні роботи в картинах "Брат за брата", "Смерть шпигунам. Прихований ворог", "Німий", а також у серіалах "Менти. Таємниці великого міста" і "Нюхач".

Найбільш відома роль Жоніна — капітан Ігор Гнєзділов у телесеріалі "Пес". Він також займається дубляжем.

Акторський склад серіалу "Пес"

Особисте життя актора

Жонін познайомився зі своєю дружиною-акторкою Юлією Перенчук під час роботи над озвученням турецького серіалу "Величне століття: Роксолана". Актор озвучував султана Сулеймана, а Юлія – головну героїню Гюррем. Інформації про спільних дітей подружжя немає.

Михайло Жонін та Юлія Перенчук

Скандал із Михайлом Жоніним

Вночі 3 жовтня 2021 року артист потрапив у ДТП, вона сталася у київському Дніпровському районі. Повідомлялося, що чоловік знаходився в автомобілі Volkswagen як пасажир, коли водій авто зіткнувся з двома припаркованими, на вулиці Микільсько-Слобідська, машинами — Subaru і Mercedes.

Михайло Жонін потрапив у ДТП 3 жовтня 2021 року Михайло Жонін потрапив у ДТП 3 жовтня 2021 року

За кілька днів кореспондент телеканалу Live Олексій Павловський заявив у соцмережах, що Михайло був п’яним і саме він був за кермом Volkswagen. Крім того, Жонін став погрожувати журналістам, коли побачив на місці аварії камери.

Історія така: Михайло був за кермом автомобіля напідпитку, протаранив кілька автівок та клеїв дурня, що за кермом був не він. Особливої уваги заслуговує те, як він спілкується з журналістами та відкрито погрожує Олексій Павловський

Розмова журналістів та артиста була записана на відео. Сам актор інцидент не прокоментував.

Де зараз Михайло Жонін

Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Жонін залишився у Києві. Відомо, що актор продовжує грати в українських фільмах та серіалах.

Михайло підтримує ЗСУ та бере участь у благодійних ініціативах на підтримку армії.

