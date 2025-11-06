Попал в ДТП и угрожал журналистам. Где сейчас капитан Гнездилов из "Пса" Михаил Жонин

Актер родился в городе, который сейчас находится в оккупации

Известный актер театра и кино Михаил Жонин живет в Украине. В популярном сериале "Пес" он играл с россиянином Никитой Панфиловым.

Что нужно знать:

Михаил Жонин родился в Новой Каховке и стал известен ролями в кино и сериалах

Женат на актрисе. Они встретились во время дубляжа "Роксоланы"

В октябре 2021 года актер попал в скандальное ДТП и угрожал журналистам на месте происшествия

С начала вторжения в 2022 году Жонин продолжает жить в Украине, он поддерживает ВСУ

Украинский артист родился 6 ноября 1974 года (сейчас ему 51) в Новой Каховке Херсонской области (с 24 февраля 2022 года город находится под временной оккупацией россиянами). С детства занимался в "Народном театре" и всегда принимал участие в школьном КВН. В 1995 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого по специальности "актер драматического театра и кино".

Михаил Жонин в молодости

Работает в Киевском Театре на левом берегу и театре "Ателье 16". С 2002 года снимается в кино, дебютировав в фильме "Кукла". Далее последовали успешные работы в картинах "Брат за брата", "Смерть шпионам. Скрытый враг", "Немой", а также в сериалах "Менты. Тайны большого города" и "Нюхач".

Наиболее известная роль Жонина — капитан Игорь Гнездилов в телесериале "Пес". Он также занимается дубляжом.

Актерский состав сериала "Пес"

Личная жизнь актера

Жонин познакомился со своей женой-актрисой Юлией Перенчук во время работы над озвучкой турецкого сериала "Великолепный век: Роксолана". Актер озвучивал султана Сулеймана, а Юлия — главную героиню Хюррем. Информации о совместных детях супругов нет.

Михаил Жонин и Юлия Перенчук

Скандал с Михаилом Жониным

Ночью 3 октября 2021 года артист попал в ДТП, оно произошло в киевском Днепровском районе. Сообщалось, что мужчина находился в автомобиле Volkswagen в качестве пассажира, когда водитель авто столкнулся с двумя припаркованными, на улице Никольско-Слободская, машинами — Subaru и Mercedes.

Михаил Жонин попал в ДТП 3 октября 2021 года Михаил Жонин попал в ДТП 3 октября 2021 года

Спустя несколько дней корреспондент телеканала Live Алексей Павловский заявил в соцсетях, что Михаил был пьяным и именно он был за рулем Volkswagen. Кроме этого, Жонин стал угрожать журналистам, когда увидел на месте аварии камеры.

История такая: Михаил был за рулем автомобиля пьяным, протаранил несколько автомобилей и валял дурака, что за рулем был не он. Особого внимания заслуживает то, как он общается с журналистами и открыто угрожает Алексей Павловский

Разговор журналистов и артиста было записано на видео. Сам актер инцидент не прокомментировал.

Где сейчас Михаил Жонин

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Жонин остался в Киеве. Известно, что актер продолжает играть в украинских фильмах и сериалах.

Михаил поддерживает ВСУ и участвует в благотворительных инициативах в поддержку армии.

