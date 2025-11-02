Последнее желание Мухича из "Полицейского с Рублевки": как похоронят актера Попова из Конотопа

Половина праха актера будет плавать в Черном море

Тело известного в России актера Романа Попова будет кремировано. Звезда, сыгравший Игоря Мухича в российском сериале "Полицейский с Рублевки", умер от рака во вторник, 28 октября.

Что нужно знать:

Роман Попов завещал кремировать его тело и разделить прах на две части

Развеивание праха актера состоится в кругу близких без широкой огласки

Он боролся с онкологическим заболеванием с 2018 года

Как сообщают росСМИ, последним желанием мужчины было то, чтобы его тело после смерти кремировали. При этом, по словам основательницы и генерального директора российского кинофестиваля "Алые паруса" Ирины Громовой, по завещанию одна часть праха актера должна быть развеяна, а вторая — захоронена на одном из престижных кладбищ Москвы.

Роман Попов хотел, чтобы часть праха развеяли над Черным морем, а часть — захоронили на Троекуровском кладбище. Это вот его такое было пожелание заявила Громова

По словам россиянки, церемония развеивания праха Попова над морем, скорее всего, пройдет в кругу семьи, без публичного внимания. Известно, что мать актера, родившегося в Конотопе Сумской области, сейчас живет в Сочи.

Церемония прощания с Поповым состоялась 1 ноября в Москве

Болезнь Романа "Мухича" Попова

Онкологическое заболевание впервые было выявлено у него в 2018 году. В Германии удалили астроцитому третьей степени — глиальную опухоль головного мозга. Через несколько лет болезнь вновь дала о себе знать. Из-за нее Попов почти лишился зрения и сильно потерял слух.

Как выглядел Роман Попов перед смертью

11 октября мужчине внезапно стало плохо. Его экстренно доставили в реанимацию, где провели операцию. После вмешательства он впал в кому и больше не приходил в сознание.

Уроженец Конотопа в 2024 году заявил, что участвовал в боевых действиях и убивал людей. Ранее мы писали, что говорил Роман "Мухич" Попов о войне в Украине.