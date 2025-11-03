Таким вы Галкина еще не видели: как выглядел юморист до романа с Пугачевой (фото)

Часть своего детства артист провел в Одессе

Российский юморист Максим Галкин до знакомства с певицей Аллой Пугачевой выглядел иначе. Многие не знают, каким был в юности артист.

Что нужно знать:

Максим Галкин родился в Наро-Фоминске и с детства был знаком с Пугачевой

Первые успехи на сцене он получил в Студенческом театре МГУ и Театре эстрады

С Аллой Борисовной комик выступал в дуэтах, играл в мюзиклах и в 2011 году женился на ней

Будущая звезда российской сцены родился в Наро-Фоминске Московской области. Интересно, что мама Галкина дружила с матерью Аллы Борисовны — в прошлом они были соседками. Сама же певица познакомилась с Максимом, когда ему было три года.

Максим Галкин с отцом Александром в детстве

Некоторое время семья жила и в Одессе, где Галкин учился в первых трех классах школы и посещал детскую изостудию. Карьера комика началась на сцене Студенческого театра МГУ, где он впервые выступил с собственными пародиями.

Максим Галкин в молодости. Фото: instagram.com/maxgalkinru

В 1994 году Галкин принял участие в программе "Дебюты, дебюты, дебюты" в Театре эстрады, где его талант заметил художественный руководитель Московского государственного театра эстрады Борис Брунов и пригласил в свой коллектив.

В январе 2001 года артист стал лауреатом премии "Триумф", а уже в феврале — ведущим популярной интеллектуальной программы "Кто хочет стать миллионером?". В июле того же года на фестивале "Славянский базар в Витебске" прошел первый сольный концерт Галкина. С тех пор юморист стал регулярно выступать — в РФ и за границей.

Свою вокальную карьеру Галкин начал с песен "Быть или не быть" и "Это любовь", исполненных в дуэте с Пугачевой. В 2003 году артист исполнил главную роль в новогоднем мюзикле "За двумя зайцами" вместе с примадонной. В 2011 году стало известно об их свадьбе.

Не все знают, как выглядит жена президента Чехии Петра Павла. "Телеграф" показал на фото первую леди Еву Павлову и как она выглядела в молодости.