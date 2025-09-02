С каждым браком все моложе: как выглядят экс-жены Остапа Ступки и что известно о его 22-летней девушке

Остап Ступка — отец троих детей от разных женщин

Остап Ступка – не только выдающийся актер и один из наследников актерской династии, но и мужчина с богатой историей личной жизни. Он был женат четыре раза, а сейчас находится в отношениях с женщиной, на 35 лет младше его.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о женщинах Остапа Ступки. Мы узнали подробности его личной жизни.

Что известно о первом браке Остапа Ступки

Первой женой Остапа Ступки стала Татьяна Каплина. Они были однокурсниками и когда поженились, им было по 18 лет. В браке родился сын Дмитрий – первенец актера.

Первая жена Остапа Ступки и его первенец Дмитрий

Татьяна мечтала стать мамой мальчика еще из школы. Однако ее мечта об идеальном браке провалилась. Ступка ставил во на первое место свою актерскую карьеру, а не семью, поэтому его жена брала на себя роль и мамы, и папы. Поэтому супруги и развелись.

Второй брак Остапа Ступки

Второй брак актера был также с женщиной, по имени Татьяна, и она работала балериной. Однако об этих отношениях известно крайне мало. Возможно, потому, что у них не было общих детей.

Третья жена Остапа Ступки

В третий раз актер женился на Ирине Батько, которая сейчас является директором театра "Созвездие". Это был самый продолжительный брак Ступки – он продлился 15 лет. У пары родилось двое детей — дочь Устина и сын Богдан.

Остап Ступка с третьей женой Ириной

Сделал предложение Остап Ирине прямо у нее дома, на кухне, после громкой театральной гулянки. Официально они поженились в конце 90-х, но громкой свадьбы не было — только роспись.

В 2014 году в СМИ начали распространяться слухи о новом романе Остапа Ступки. Вскоре актер подтвердил отношения с женщиной, по имени Дарья. Она была молодой студенткой театрального вуза.

Четвертый брак Ступки-младшего

Дарья в СМИ стали называть "разлучницей", однако сам Ступка заверил, что с Ириной развелся в ноябре 2014-го. В 2015 году актер женился на новой любимой. Девушка младше его на 20 лет и их брак длился около семи лет.

Остап Ступка и его бывшая избранница Дарья

Новая жена избегала публичности и, по словам актера, это был только ее выбор. После начала полномасштабного вторжения России в Украину их отношения ухудшились из-за нервных вспышек на фоне войны.

Тяжелым эмоциональным испытанием для пары было также ДТП, которое совершил Остап Ступка в апреле 2023 года. На своей машине он влетел в припаркованное авто, в котором находился водитель. Актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель получил травмы разной тяжести, а Ступку задержали правоохранители.

Остап Ступка с женой Дарьей

Новая любовь Остапа Ступки

Осенью 2024 года актер засветился с новой пассией — Маргаритой Ткач, которая младше его на 35 лет. Девушка работает театроведом и именно благодаря театру они и познакомились. Однако подробностями новых отношений актер не делится.

Избранник актера младше его на 35 лет

Новая избранница Ступки Маргарита Ткач

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене Стаса Боклана. Она также актриса и снималась в "Папике".