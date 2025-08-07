Открестился от матери, но заговорил словами пропаганды: как выглядит сын путинистки Повалий (фото)

Денис Повалий недалеко ушел от своей мамы-предательницы

У путинистки Таисии Повалий, которая недавно ужаснула внешним видом, есть единственный наследник — сын Денис. Ему сейчас 42 года и он живет за границей, а также удивляет своими противоречивыми заявлениями о войне.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит сын предательницы и что о нем известно. Мы узнали, чем Денис Повалий занимается и говорит ли о войне в Украине.

Денис Повалий — что известно о единственном сыне Таисии Повалий

Денис Повалий родился в 1983 году в Киеве. В то время его мать, Таисия Повалий, только окончила музыкальное училище и делала первые шаги на сцене, а отец, Владимир Повалий, занимал должность руководителя ансамбля в киевском мюзик-холле. Позже к этому коллективу присоединилась и сама Таисия.

Таисия Повалий вместе с сыном

Семейная жизнь артистки с Владимиром не сложилась. Вскоре они развелись и певица вышла замуж за продюсера Игоря Лихуту, а Денис остался жить с отцом.

Денис Повалий живет за границей

После окончания школы юноша поступил в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, выбрав направление международных коммуникаций и связей с общественностью. В студенческие годы он активно занимался музыкой и был участником группы Royal Jam.

Денис Повалий занимался музыкой

Позже Денис попытал счастья в шоу "Х-фактор", но до прямых эфиров парень не дошел. В 2011 году Денис участвовал в Нацотборе на "Евровидение", а в 2018-м вместе с группой Nude Voices появился на проекте "Голос страны". Коллектив показал хорошие результаты, но Денис внезапно покинул группу.

Где сейчас Денис Повалий и что говорит о войне

В день, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Денис Повалий вместе с матерью находился в Москве. Вместе они участвовали в российской телепрограмме "Две звезды. Отцы и дети".

Таисия Повалий вместе с единственный сыном

После начала вторжения его мать полностью перешла на сторону оккупантов, Денис также решил не возвращаться в Украину, но и не остался в Российской Федерации. Сын предательницы отправился в Испанию, где его мать давно приобрела себе дом. Там Денис начал поиски работы, представляясь вокалистом и музыкантом.

Единственный наследник путинистки откреститься от матери, заявив, что не разделяет ее взглядов. Поначалу Денис осуждал войну, публиковал фото ракетных обстрелов по Украине, но затем его риторика изменилась.

Денис Повалий осуждал войну

Сын Повалий начал повторять кремлевские нарративы и говорить, что вторжение России было якобы спровоцировано "8-летним АТО" и цинично оправдывать преступления оккупантов. При этом, он называет себя "пацифистом".

Как выглядит сын предательницы Повалий

В октябре 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об изъятии у Таисии Повалий части имущества: прав на музыкальные произведения, автомобиля BMW, травматического оружия, семи участков земли в Киевской области и роскошного дома. Ее сын Денис попытался оспорить это решение в суде, но его адвокат отказался представлять интересы лица, находящегося под санкциями.

Денис Повалий заступился за имущество матери

В декабре того же года Денис, который заступился за имущество матери, в сети публично назвал ее "трижды предательницей" в день ее 60-летия.

Денис Повалий назвал маму "трижды предательницей"

На данный момент известно, что наследник путинистки беззаботно живет в Испании. Он женат и воспитывает сына. Денис полностью сменил имидж, отрастив волосы. Чем он занимается — неизвестно, свои социальные сети он ведет неактивно.

Денис Повалий сейчас живет в Испании

