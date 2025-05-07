"Отупела и выжила с ума": украинцы жестко прошлись по предательнице Повалий за слова о "победе России" (видео)

Путинистку, опозорившуюся на одном из пропагандистских каналов, "распекли" в сети

Предательница Украины Таисия Повалий, покинувшая свое имение с матерщиной в Киеве, в очередной раз пробила дно монологом бреда о генофонде, уничтожении Украиной цивилизации и "победой России".

60-летнюю запроданку на днях показали на одном из российских телеканалов. К радости пропагандистов, Повалий с улыбкой на изуродованном от пластики лице заявила, что "Господь с нами (имеется в виду с Россией)", поэтому она "победит". При этом певица затронула тему генофонда россиян, который якобы ведет цивилизацию, а Украину представила как страну-агрессоршу.

"Господь бережет Россию и бережет человечество здесь от вымирания, потому что наша вера, наш генофонд – они и есть божественные и как продолжение цивилизации. Потому что там, на мой взгляд, все делается для того, чтобы человечество уничтожить. Не мне их судить, но я верю, что Господь именно здесь в России с нами, именно Господь хранит всех нас и именно Господь приведет нас к победе", – ляпнула путинистка, выступая перед россиянами.

Украинцы в сети "распекли" путинскую марионетку. О Повалий пишут в контексте де**ма, а также отметили ее безумную приверженность престарелому российскому диктатору.

Это не впервые исполнительница подыгрывает российской пропаганде. В декабре прошлого года в РФ сняли новогодний выпуск программы "Голубой огонек" с артистами, которые добились успеха на украинской сцене, но предали родину за российские кровавые рубли. Среди предателей были Таисия Повалий и Ани Лорак.

Кстати, в 2024 году украинский суд принял решение о конфискации имущества 60-летней предательницы, включающей жилой особняк в Киеве и семь земельных участков общей площадью более 3 гектаров.