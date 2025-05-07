"Отупіла і вижила з розуму": українці жорстко пройшлись по зрадниці Повалій за слова про "перемогу Росії" (відео)

Путіністку, що зганьбилася на одному з пропагандистських каналів, "розпекли" у мережі

Зрадниця України Таїсія Повалій, яка залишила свій маєток з матюччям у Києві, вчергове пробила дно монологом маячні про генофонд, знищення Україною цивілізації та "перемогою Росії".

60-річну запроданку днями показали на одному з російських телеканалів. На радість пропагандистів, Повалій з посмішкою на спотвореному від пластики обличчі заявила, що "Господь з нами (мається на увазі з Росією)", тому вона "переможе". При цьому співачка торкнулась теми генофонду росіян, який начебто веде цивілізацію, а Україну представила як країну-агресорку.

"Господь береже Росію і береже людство тут від вимирання, бо наша віра, наш генофонд – вони і є божественні і як продовження цивілізації. Бо там (в Україні — ред.), на мій погляд, все робиться для того, щоб людство знищити. Не мені їх судити, але я вірю, що Господь саме тут в Росії з нами, саме Господь береже всіх нас і саме Господь приведе нас до перемоги", — ляпнула путіністка, виступаючи перед росіянами.

Українці у мережі "розпекли" путінську маріонетку. Про Повалій пишуть у контексті ла*на, а також відзначили її божевільну прихильність престарілому російському диктатору.

Це не вперше виконавиця підіграє російській пропаганді. Минулого грудня у РФ відзняли новорічний випуск програми "Голубой огоньок" з артистами, які добилися успіху на українській сцені, але зрадили батьківщину за російські криваві рублі. Серед запроданців були Таїсія Повалій та Ані Лорак.

До речі, у 2024 році український суд ухвалив рішення про конфіскацію майна 60-річної зрадниці, що включає житловий особняк у Києві та сім земельних ділянок загальною площею понад 3 гектари.