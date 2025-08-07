Відхрестився від матері, але заговорив словами пропаганди: як виглядає син путіністки Повалій (фото)

Денис Повалій недалеко пішов від своєї мами-зрадниці

У путіністки Таїсії Повалій, яка нещодавно жахнула зовнішнім виглядом, є єдиний спадкоємець — син Денис. Йому зараз 42 роки, і він живе за кордоном, а також дивує своїми суперечливими заявами про війну.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає син зрадниці й що про нього відомо. Ми дізналися, чим Денис Повалій займається і чи говорить про війну в Україні.

Денис Повалій — що відомо про єдиного сина Таїсії Повалій

Денис Повалій народився 1983 року в Києві. На той час його мати, Таїсія Повалій, лише закінчила музичне училище і робила перші кроки на сцені, а батько Володимир Повалій обіймав посаду керівника ансамблю в київському мюзик-холі. Пізніше до цього колективу приєдналася сама Таїсія.

Таїсія Повалій разом із сином

Сімейне життя артистки з Володимиром не склалося. Незабаром вони розлучилися і співачка одружилася з продюсером Ігорем Ліхутом, а Денис залишився жити з батьком.

Денис Повалій живе за кордоном

Після закінчення школи юнак вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, обравши напрямок міжнародних комунікацій та зв’язків з громадськістю. У студентські роки він активно займався музикою та був учасником гурту Royal Jam.

Денис Повалій займався музикою

Згодом Денис спробував щастя у шоу "Х-фактор", але до прямих ефірів хлопець не дійшов. У 2011 році Денис брав участь у Нацвідборі на "Євробачення", а 2018-го разом із гуртом Nude Voices з’явився у проєкті "Голос країни". Колектив показав гарні результати, але Денис раптово залишив гурт.

Де зараз Денис Повалій і що говорить про війну

У день, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Денис Повалій разом із матір’ю перебував у Москві. Разом вони брали участь у російській телепрограмі "Дві зірки. Батьки та діти".

Таїсія Повалій разом із єдиним сином

Після початку вторгнення його мати повністю перейшла на бік окупантів, Денис також вирішив не повертатись до України, але й не залишився у Російській Федерації. Син зрадниці вирушив до Іспанії, де його мати давно придбала собі дім. Там Денис розпочав пошуки роботи, представляючись вокалістом та музикантом.

Єдиний спадкоємець путіністки відхреститися від матері, заявивши, що не поділяє її поглядів. Спочатку Денис засуджував війну, публікував фото ракетного обстрілу по Україні, але потім його риторика змінилася.

Денис Повалій засуджував війну

Син Повалій почав повторювати кремлівські наративи й говорити, що вторгнення Росії було нібито спровоковане "8-річним АТО" та цинічно виправдовувати злочини окупантів. При цьому він називає себе "пацифістом".

Як виглядає син зрадниці Повалій

У жовтні 2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про вилучення у Таїсії Повалій частини майна: прав на музичні твори, автомобіля BMW, травматичної зброї, семи ділянок землі на Київщині та розкішного будинку. Її син Денис спробував оскаржити це рішення у суді, але його адвокат відмовився представляти інтереси особи, яка перебуває під санкціями.

Денис Повалій заступився за майно матері

У грудні того ж року Денис, який заступився за майно матері, у мережі публічно назвав її "тричі зрадницею" у день її 60-річчя.

Денис Повалій назвав маму "тричі зрадницею"

На цей момент відомо, що спадкоємець путіністки безтурботно живе в Іспанії. Він одружений та виховує сина. Денис повністю змінив імідж, відростивши волосся. Чим він займається – невідомо, адже свої соціальні мережі веде неактивно.

Денис Повалій зараз живе в Іспанії

